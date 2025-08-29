Casos cerrados: Vinicius y Rodrygo no se mueven del Real Madrid

Rodrygo y Vinicius no se moverán del Real Madrid de aquí a que se cierre el mercado de verano el próximo 1 de septiembre a las 23:59 horas. Los dos futbolistas que estaban en duda ya tienen decidido su futuro, que pasa por seguir en la entidad madridista. Por lo tanto, la plantilla de Xabi Alonso se puede dar por cerrada tanto en el apartado de entradas como de salidas, salvo ofensiva final por Ceballos de algún club. Si el utrerano no se mueve, el donostiarra contará con 24 jugadores del primer equipo más Franco Mastantuono, que tendrá ficha del filial.

El mayor capítulo del verano ha sido el de Rodrygo Goes. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito, pero realmente todo han sido especulaciones. Es cierto que la situación que el brasileño vivió en el Mundial de Clubes, donde pasó al ostracismo tras el primer encuentro, fue peculiar, pero en ningún momento ha estado cerca de salir del club blanco. Hubo intereses de varios clubes, pero el jugador siempre tuvo claro que su prioridad era seguir en la entidad madridista, donde está convencido de que recuperará el papel importante que ha tenido en las últimas temporadas. Al mismo tiempo, el club también celebra el poder seguir contando con un jugador de su potencial y que es historia de la entidad por todo lo que ha hecho.

Por otro lado, tras el partido contra el Oviedo, donde fue suplente por decisión técnica, Vinicius se planteó cambiar de aires, pero el Real Madrid siempre tuvo claro que a estas alturas de mercado no iba a salir un jugador de su potencial. Es cierto que su situación es complicada, puesto que si mantiene su postura de no renovar, rompiendo la palabra dada, sí es cierto que el próximo verano desde la entidad madridista tratarán de venderle para evitar que se marche libre en 2027. La realidad es que el culebrón Vinicius solo acaba de empezar.

En el Real Madrid asumen con calma el enfado del brasileño, al que no dejarán salir este verano. La situación podría ser distinta dentro de un año: si Vinicius mantiene su postura, el club activará el plan venta. No será una operación sencilla, pero en el Bernabéu no contemplan bajo ningún concepto dejar marchar gratis a un jugador por el que invirtieron 45 millones en 2018 y que ha sido clave en los últimos éxitos del equipo.

En Valdebebas consideran que el futbolista no está siendo justo con una institución que siempre le respaldó, incluso con decisiones históricas en su defensa. El ejemplo más claro fue la ausencia del club en la gala del Balón de Oro, en protesta por lo que entendían como un desprecio hacia él. Además, Florentino Pérez estaba dispuesto a romper la estricta escala salarial para ofrecerle una mejora acorde a su estatus, plenamente consciente del precedente que eso supondría. Sin embargo, el jugador exigía también una prima de renovación, lo que tensó definitivamente las negociaciones.