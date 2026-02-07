Muere Manolín Bueno, histórico futbolista del Real Madrid y eterno suplente de Paco Gento

Manolín Bueno ha fallecido este sábado a los 86 años. El histórico futbolista del Real Madrid y otros equipos como el Cádiz fue el eterno suplente de Paco Gento en la posición de extremo izquierdo del conjunto blanco. Desde la delegación gaditana de la Real Federación Andaluza de Fútbol avisaron de la muerte del ex jugador.

«Desde la RFAF deseamos sumarnos a las muestras de condolencias y sentido pésame a la familia y allegados de Manolín Bueno, un gaditano excepcional dentro y fuera del terreno de juego, y una leyenda de nuestro fútbol cuyo legado es sinónimo de ejemplaridad», rezaba el comunicado del organismo sobre la muerte del sevillano.

El Cádiz, donde se formó antes de fichar por el Real Madrid, también lamentó el fallecimiento de Manolín Bueno: «Pésame por el fallecimiento de Manolín Bueno. Leyenda del fútbol, orgulloso gaditano y cadista que defendió nuestra camiseta en la temporada 58-59. Descanse en paz».

OBITUARIO | Pésame por el fallecimiento de Manolín Bueno. Leyenda del fútbol, orgulloso gaditano y cadista que defendió nuestra camiseta en la temporada 58-59. Descanse en paz. pic.twitter.com/8hRJ3C2vB0 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 7, 2026

Manolín Bueno (Sevilla, 1940) jugó 12 años en el Real Madrid y terminó su carrera en el club de Nervión. Su palmarés de leyenda es el siguiente: ocho Ligas, dos Copas del Generalísimo (ahora Copa del Rey), dos Copas de Campeones y dos Intercontinentales. Su rivalidad con Paco Gento, también fallecido en 2022, le impidió ser internacional con España, pues el cántabro era el titular de extremo izquierdo.