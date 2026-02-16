Mourinho: «Yo le puede decir ‘no’ al Real Madrid y a Florentino Pérez»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Benfica en la previa de la ida del playoff de la Champions que mide a los lusos con el Real Madrid en el estadio da Luz. Los lusos buscarán repetir el papel del duelo que enfrentó hace tres semanas a los mismos equipos en el mismo escenario. Los portugueses ganaron 4-2 a los madridistas en la fase de liga de la máxima competición continental, dejando a los madridistas fuera del top 8.

Mourinho comenzó analizando que Real Madrid espera en Da Luz: «El Real Madrid que espero mañana es el Real Madrid que es el principal aspirante a ganar la Champions League. Obviamente, espero un rival similar al que nos enfrentamos después de Lisboa, donde el entrenador tuvo la capacidad de comprender algunas cosas, de modificar la estructura del equipo y de pasar de una situación difícil, de una derrota inesperada y contundente, a tres victorias consecutivas en la liga».

El luso habló de Florentino Pérez y de su relación actual: «La última vez que hablé con el presidente fue cuando firmé por el Benfica, cuando me dijo que estaba muy contento porque otra vez estaba en un club grande. La última vez no vino, por lo que no pude saludarlo. Si no le veo mañana, le veré la próxima semana en Madrid. Tengo una gran relación con Florentino Pérezy su familia, no hay que esconderlo».

«No creo que se necesite un milagro para que el Benfica elimine al Real Madrid. Creo que el Benfica necesita estar al máximo nivel. Ni siquiera digo alto, quiero decir máximo, casi rozando la perfección, que no existe. Pero no un milagro. Obviamente, el Real Madrid es el Real Madrid, los jugadores del Real Madrid son los jugadores del Real Madrid: la historia, el conocimiento, la ambición… Lo único comparable es que son dos clubes gigantes. Más allá de eso, no hay nada más. Pero el fútbol tiene este poder y podemos ganar», añadió el portugués en rueda de prensa.

«Si ganarle al Real Madrid una vez es muy difícil, ganarle dos veces lo es mucho más. Ganar tres veces, o incluso en una eliminatoria, es aún más difícil. Aún más importante es su motivación por ganar la Champions, no por eliminar al Benfica. Ese es su objetivo. Y esa es su mayor fortaleza para este partido. Por nuestra parte, ganamos y sabemos por qué. Pero, por otro lado, sabemos que el partido no será una copia y que han tenido una evolución significativa como equipo en poco tiempo. Lo que les pedí a los jugadores fue que jugaran con la alegría de quienes merecen estar aquí. Se merecen estar aquí. Quizás sea mejor estar aquí contra el gran Real Madrid que contra un equipo de menor nivel. Disfrutaremos del partido de mañana; esperamos un resultado que nos deje buenas sensaciones. Vamos a Madrid a competir por la clasificación y vamos con alegría», aseguró.

Respondió a los elgios de Vinicius hacia él: «Yo he dado todo lo que tenía al Real Madrid. He hecho cosas buenas y malas, pero lo di todo. Ya está. Cuando uno sale de un club con esta sensación existe una conexión para siempre. Salí hace 12 años y siempre he tenido la sensación que la gente sabe que di lo máximo, aunque cometí mis errores. La gente me tiene estima. Con esto no quiero alimentar historias que no existen. Lo único real es que tengo un año más con el Benfica, es especial porque hemos querido proteger a un nuevo presidente, ya que tiene una cláusula fácil de romper. No tengo nada con el Madrid. Me gustaría mucho eliminar al Madrid, pero me gustaría mucho que Arbela ganase la Liga y se quedase en el Madrid muchos años, porque tiene mucha capacidad. Es muy madridista y tiene mucha personalidad».

Sobre que espera de su vuelta al Bernabéu, fue claro: «Espero que se olviden de mí y que se centren en ayudar al Real Madrid para clasificarse. El objetivo del equipo y de la afición es eliminar al Benfica y seguir adelante. Lo único que puedo decir es que me espera un partido diferente. Analicé el partido del Madrid contra el Benfica, pero poco tiempo después he analizado el resto de los encuentros y es totalmente diferente. Tienen una mentalidad táctica diferente. Lo único que puedo decir es que no quiero que me equipo juegue quiere que juguemos nosotros y que juguemos como quiero yo».

«No cambiaría nada de mi paso por el Real Madrid y me quedo con haberlo dato todo. Si das lo que tienes y lo que no tienes y fallas no pasa nada, habrá cero reproches. Estoy bien conmigo mismo», explicó a la hora de ser preguntado qué cambiaría de su etapa como entrenador madridista.

Sobre si la Décima es parte suya, comentó lo siguiente: «Debo ser de los pocos que ha salido del Real Madrid sin ser echado. Cuando sales por tu propia decisión no tiene que reprochar o envidiar nada, salí con el alma limpia. No olvido lo que me dijeron el presidente y José Ángel, que fue que ahora venía lo bueno, lo fácil. Pensé que era lo mejor para mí, porque mi familia era lo más importante, y también para el Real Madrid, ya que nos separamos en el momento ideal. Todo lo que ha hecho después me ha dado alegría. Para ellos el Da Luz es un estadio sólo de felicidad». Por último, aseguró que se le puede decir «no» a Florentino Pérez y que él también puede hacerlo.