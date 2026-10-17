Mourinho sube la temperatura y pide al Real Madrid que vaya a por todas

José Mourinho ha decidido subir la temperatura. El entrenador del Real Madrid considera que ha llegado el momento de pasar al ataque y no tiene intención de seguir guardándose lo que piensa sobre el estamento arbitral y la Liga. La rueda de prensa previa al Sevilla apunta a una nueva declaración de intenciones de un técnico que va a por todas. El enfado viene de lejos, pero la sanción de cuatro partidos a Vinicius ha terminado de encenderlo. No el castigo, que se ve desproporcionado, sino por las formas y el momento cuando se dio a conocer.

El portugués entiende que su equipo necesita una defensa contundente y está dispuesto a asumir ese papel públicamente, aunque no solo. Lo ocurrido en las últimas semanas ha endurecido su posición. Del discurso prudente del inicio de temporada ha pasado a una respuesta mucho más combativa. Cada comparecencia empieza a reflejar ese cambio y la de este sábado, a las 10:00 horas, será una nueva oportunidad para marcar el terreno.

Mourinho ya no se va a callar. Esa es la posición que ha adoptado después de acumular un malestar que alcanzó otro nivel con el castigo a Vinicius. Además de los cuatro encuentros de suspensión, le indignó el momento elegido para comunicar la resolución, apenas dos horas antes del partido de Champions contra la Roma. El brasileño iba a disputar una cita europea y recibió una noticia que le dejaba, entre otras consecuencias, fuera del Clásico.

El entrenador respondió en Roma y todo apunta a que mantendrá esa línea antes de recibir al Sevilla. Considera que hay situaciones que deben denunciarse y quiere que su postura quede clara. Las preguntas sobre el arbitraje, los comités y la Liga encontrarán a un Mourinho dispuesto a entrar en el debate.

Mourinho pide más presión al club

El movimiento también se produce dentro del Real Madrid. La comunicación del entrenador con la cúpula es constante y su petición es clara: exige contundencia y más presión. Quiere que el club acompañe su discurso y defienda con firmeza los intereses del equipo ante las decisiones que consideran perjudiciales.

Mourinho está trasladando ese mensaje en sus conversaciones con los dirigentes. Reclama una respuesta institucional a la altura de su preocupación y entiende que el respaldo debe tener continuidad. La sanción a Vinicius, recurrida por el Real Madrid, ha reforzado esa exigencia.

El técnico ya dejó muestras de su enfado contra el Villarreal. Protestó durante el encuentro, vio una amarilla y después no compareció en la sala de prensa. En Roma volvió a hablar y elevó el tono. Ahora llega otra rueda de prensa con suficientes asuntos sobre la mesa como para esperar una intervención cargada de mensajes.

Todo sucede, además, en un momento de dudas sobre el juego del equipo y con el Clásico cada vez más cerca. Mourinho tiene trabajo deportivo por delante, pero también ha decidido endurecer su respuesta fuera del campo. Ante el Sevilla quiere ganar; ante los micrófonos, dejar claro que va a discutir cada decisión que considere injusta. Y pide que el Real Madrid le acompañe con la misma contundencia.