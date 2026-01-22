A Mourinho solo le vale ganar al Real Madrid para sobrevivir en Champions

José Mourinho se reencontrará con el Real Madrid, 13 años después, el próximo miércoles en la última jornada de la fase de liga de la Champions. Un encuentro que se ha convertido en vital para sus intereses, en el que a su Benfica sólo le vale ganar para estar entre los clasificados a la ronda de dieciseisavos. La reciente derrota ante la Juventus (2-0) ha dejado la continuidad europea de Mourinho en el alambre, pendiente del duelo ante su ex equipo la próxima semana en Da Luz.

El partido entre Benfica y Real Madrid en la octava jornada de la liguilla de la Champions también supone un reencuentro entre dos viejos conocidos. José Mourinho se medirá en los banquillos a Álvaro Arbeloa, uno de sus baluartes en el vestuario durante sus tres temporadas como técnico del club blanco. El entrenador del Real Madrid también se juega la clasificación de su equipo, en este caso a un Top 8 que otorga acceso directo a la ronda de octavos de final. El conjunto de la capital española ocupa en estos momentos la tercera plaza, con 15 puntos en su casillero, e incluso un empate le podría servir para mantenerse entre los ocho primeros.

Al Benfica, en cambio, sólo le vale la victoria. El equipo luso se sitúa en vigesimonovena posición, con seis puntos tras siete jornadas disputadas. El puesto número 24 de la fase de liga de la Champions, el último que otorga la clasificación a dieciseisavos, lo marca en estos momentos el Olympiacos de José Luis Mendilibar con ocho puntos. Por tanto, al cuadro que dirige José Mourinho necesita ganar -y esperar a que le acompañen el resto de resultados- para lograr colarse entre los 24 primeros de la tabla.

El Top 8 no es el único objetivo en juego para el Real Madrid. El equipo parece estar iniciando un nuevo camino, tanto en juego como en resultados, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa. A los pitos en el Santiago Bernabéu ante el Levante les sucedieron los aplausos del público con la goleada ante el Mónaco. Ahora, el técnico salmantino enfrenta dos partidos a domicilio para medir el buen momento de su equipo. Primero, el sábado ante el Villarreal. Cuatro días después, en Lisboa frente al Benfica. Con una victoria en Da Luz, el Real Madrid mantendría la tercera posición en Champions; lo que supondría evitar la ronda de dieciseisavos -en la que la pasada campaña se midió al Manchester City- y jugar la vuelta en casa de forma garantizada hasta las semifinales.

El reencuentro más esperado de Mourinho

Después de tres intensas temporadas en el Real Madrid, José Mourinho dejó la capital española en 2013. Pese a entrenar a seis equipos desde entonces, el portugués no se ha vuelto a medir al conjunto blanco en partido oficial. El duelo del próximo miércoles le medirá también a Álvaro Arbeloa, que tiene a Mou como su gran referente. El nuevo técnico del Real Madrid lo dejó claro en su rueda de prensa de presentación: «Voy a ser yo mismo, si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente».

No serán los únicos que vivan un partido especial. Álvaro Carreras, que viene de cumplir sanción ante el Mónaco, regresará a la que fue su casa durante las dos últimas temporadas y desde donde dio el salto al Real Madrid este verano. El que no podrá medirse a su ex equipo es el canterano madridista Rafa Obrador. El lateral izquierdo llegó al Benfica el pasado verano como posible sustituto de Carreras, un movimiento por el que el Real Madrid ingresó cinco millones de euros. Ante la falta de oportunidades, el ex jugador del Castilla ha salido cedido al Torino este mercado invernal.