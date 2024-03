El momento viral de Endrick con su novia en las gradas del Bernabéu

Endrick fue uno de los grandes protagonistas del España-Brasil por su golazo en el Santiago Bernabéu, pero también por el momento viral que vivió con su novia, Gabriely Miranda, en las gradas del que será su estadio a partir de la próxima temporada. Al término del partido, el futbolista del Real Madrid se acercó a la zona donde se encontraba su pareja para regalarle su camiseta y darse en un emotivo beso antes tras el gesto del atacante.

Tras el beso, la pareja se fundió en un fuerte abrazo que deja a las claras el amor que sienten el uno por el otro. La modelo e influencer brasileña presenció en directo el primer show de Endrick en el Santiago Bernabéu. Era el primer partido del joven futbolista de 17 años (hará 18 en julio) sobre el césped del que será su estadio el próximo curso, pero el brasileño no se amedrentó a pesar del escenario y demostró que está llamado a hacer grandes cosas.

El hasta ahora futbolista del Palmeiras ingresó en el campo en la segunda mitad, tras el descanso, y anotó el gol del empate a dos. El delantero recogió un rechace casi en la frontal del área sin dejarla caer y anotó uno de los mejores goles del partido. Un tanto que ha desatado la locura entre el madridismo después de ver la exhibición del nuevo talento que han fichado, y que además permitía a Brasil igualar el encuentro después de comenzar 2-0 abajo.

Tras el partido, su seleccionador, Dorival Junior, se deshizo en elogios hacia él: «Es un joven que promete mucho y que va creciendo. Ha sido el protagonista en los momentos finales de la temporada en Brasil. Hay que cuidarle. Tiene una característica única y sensibilidad en el área. Si completa su formación puede marcar la diferencia», aseguró el preparador de la canarinha.

Un partido especial para Endrick

Era un partido especial para el joven jugador, que a partir de este verano estará a las órdenes de Carlo Ancelotti. Endrick compareció ante los medios brasileños al acabar el encuentro y quiso hacer una mención especial para su familia, a la que abrazó al acabar el choque «porque fueron los únicos que estuvieron ahí para mí cuando estaba en una etapa no tan buena».

«Al final abracé a mi familia porque fueron los únicos que estuvieron ahí para mí cuando estaba en una etapa no tan buena. Toda la gente me tiraba piedras, criticándome. Portales, periodistas… Toda la prensa, y sólo ellos (familia) estaban a mi lado. Transformaron mi mente, estoy muy agradecido con estas personas en mi vida. Mi hermano me pidió que hoy marcara un millón de goles, me muero por llegar a Brasil y darle un abrazo», señaló el extremo brasileño.

¿Quién es la novia de Endrick?

La relación entre el futbolista y la modelo comenzó hace apenas unos meses, en diciembre. Aunque llevaban un tiempo saliendo en secreto, Endrick hizo oficial su relación con Gabriely Miranda a principios del mes de diciembre. Ella tiene 21 años, cumplidos el pasado 2 de enero, cuatro más que el ya ex del Palmeiras, que hará 18 el 21 de julio. Ella es modelo e influencer y, entre otras muchas cosas, apasionada del fútbol y del Palmeiras.

La modelo desveló en sus redes sociales cómo se conocieron: «Cuando vi a Endrick por primera vez no sabía que era un jugador, estaba en un centro comercial sentado solo, lo miré y pensé ‘¡qué hombre tan maravilloso!», comenzó diciendo para luego deshacerse en elogios hacia su chico: «Tiene una mirada seductora y con carácter. Vi que era el hombre de mi vida, de mi futuro… Después de enamorarme a primera vista, descubrí que era jugador del Palmeiras».

Durante ese preguntas y respuestas en su perfil oficial de Instagram, la novia de Endrick desveló cuándo y cómo decidieron dar el paso: «Estábamos cenando juntos y estaba el partido de Cuiabá contra Botafogo. Dije que si Cuiabá ganaba, empezábamos a salir. ¡Cuiabá ganó! ¡Gracias Cuiabá, estamos juntos!», explicó.