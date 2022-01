Modric y Kroos, una pareja infinita

Luka Modric y Toni Kroos se han ganado ser dos de los mejores centrocampistas de la historia del Real Madrid. Los dos han formado parte de la segunda gran época dorada del club –tras la de las cinco primeras Copas de Europa–, siendo dos de los pilares fundamentales para la consecución de los grandes éxitos recientes del conjunto blanco. Llevan ya ocho temporadas compartiendo dupla en la medular y, a día de hoy, no parece que vayan a dejar de hacerlo próximamente.

Los dos se han ganado ser infinitos en el conjunto madridista. Y ambos están dispuestos a serlo. A las intenciones de Luka Modric de continuar en el club, aunque sea renovando año a año, se suman ahora las de Toni Kroos, quien ha revelado sus intenciones de retirarse en el club blanco. El alemán ha confirmado que, aunque su contrato expira en 2023, tiene intenciones de seguir más allá de esa fecha, siempre que se encuentre en condiciones de hacerlo.

Por el momento, los dos mantienen un rendimiento superlativo. La edad no suele perdonar a los deportistas de élite, pero en el caso del croata y del alemán, sus condiciones parecen incluso mejorar con el paso de los años. A los 36 de uno y 32 del otro, siguen sin tener competencia de su nivel no sólo en la plantilla, si no en el resto del mundo.

Esta temporada, en la que apuntaba a ser –una vez más– la última juntos, por la presunta marcha de Modric, los dos están ofreciendo un nivel excelente. Modric y Kroos siguen sujetando al Real Madrid en la pelea por todos los títulos. Sin ellos, ha quedado demostrado que a los de Ancelotti les falta fluidez en el juego y les cuesta mucho más generar oportunidades en el área rival.

De hecho, el balcánico ha vuelto a ganarse en el césped la renovación. En la entidad entendieron el pasado año que, visto el rendimiento ofrecido en la que apuntaba a ser su última temporada, merecía continuar una temporada más, hasta junio de 2022. Este curso, Modric está demostrando que ni la carga de partidos que lleva en sus piernas, tras encadenar Eurocopa con el comienzo del curso, intercalando de nuevo los encuentros de su selección, ni el paso del tiempo le afectan. Por ello, en Valdebebas ya piensan en ampliar hasta 2023 la vinculación del futbolista con el club.

Kroos sólo piensa en blanco

En el caso de Toni Kroos, el jugador ha dejado claras sus preferencias. Después de la pasada Eurocopa, anunció su retirada de la selección alemana, para centrarse al cien por cien en el Real Madrid. El germano quiere alargar su carrera en el conjunto blanco y mantenerse al máximo nivel posible, para poder así seguir ampliando su palmarés.

En unas declaraciones recientes, antes de la Supercopa de España, donde los madridistas podrían lograr el primer título de la temporada, Kroos ha señalado sus intenciones de colgar las botas en el Real Madrid. El alemán tiene claro que su relación con el club es «increíble» y que no quiere «ponerla nunca en juego». Es feliz en Madrid y en el Madrid y quiere terminar su carrera en ella, pero sabe que la exigencia es máxima, por lo que debe mantener su rendimiento a pesar del paso de los años.

Por el momento, Kroos sigue siendo indispensable en los planes de Ancelotti. Al ex del Bayern no se le ven aún atisbos que hagan pensar que el final de su carrera está próximo y, aunque finaliza su contrato el próximo curso, si consigue mantenerse en el mismo estado de forma que en la actualidad y las lesiones le respetan, todo apunta a que seguirá.