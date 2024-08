Misión de rescate para el soldado Mbappé

El Real Madrid tiene varios retos en este principio de temporada, donde las cosas no salen como los blancos quieren. Pero uno de ellos, posiblemente no el más importante, ya que cuando solucionen otros desaguisados todo irá fluyendo, pero conseguir que Mbappé empiece a brillar vestido de blanco es importante. Parecía que todo iba a ser más sencillo cuando se estrenó marcando un gol ante la Atalanta y ganando el primer título como madridista, pero tres jornadas de Liga después las cosas no fluyen para el francés.

Mbappé se ha quedado sin ver portería en las tres primeras jornadas de Liga. Tuvo ocasiones para hacerlo frente a Mallorca y Valladolid, especialmente ante los segundos, mientras que contra Las Palmas el peligro generado fue mínimo. Esto, sin duda, lo debe empezar a mejorar el delantero francés, que llegó al Real Madrid tras siete años de larga espera para marcar la diferencia.

Mbappé está encontrando más problemas de lo esperado y, aunque en parte es su culpa, la situación del equipo no le ayuda. El Real Madrid no es capaz de encontrar su juego y esto afecta a los delanteros. Kylian es un jugador que necesita jugar con espacios, pero para ellos sus compañeros le deben generar esa posibilidad. En estos momentos, el cortocircuito es tan grande que esto no está sucediendo.

Tampoco le está ayudando especialmente Vinicius. No hablamos de malas relaciones, todo lo contrario. Se llevan a las mil maravillas los dos. Al igual que con Rodrygo. Pero el momento de forma de Vini tampoco es el mejor. El brasileño se obceca en buscar una y otra vez la jugada por su cuenta, lo frustra a un Mbappé que se desmarca una y otra vez sin recibir la pelota. Ancelotti debe hacer especial hincapié en esto, ya que el entendimiento entre los delanteros es capital.

Calma con Mbappé

No obstante, en el Real Madrid la situación de Mbappé preocupa lo justo. Saben que antes o después llegarán los goles y empezará a brillar. Es un tema que ocupa más que preocupa y para el que Ancelotti buscará soluciones en las próximas semanas. Nadie duda de que poco a poco Kylian empezará a ser Mbappé y comenzará a marcar la diferencia dentro del campo.

«Mbappé está progresando muy bien, le veo cada día mejor, ilusionado, motivado, con ganas, se entrena bien, es muy humilde, me parece que se está adaptando muy bien», aseguró Ancelotti en la previa contra Las Palmas. «Creo que el último gol que marcó fue el 14 de agosto, no ha marcado en dos semanas y creo que no es el tiempo necesario para preocuparnos, como tampoco se preocupa él, aunque tiene ganas obviamente de marcar en el próximo partido», afirmó el italiano, que está seguro de que todo mejorará.

A pesar de esto, cuanto antes empiece a mejorar su rendimiento mejor para todos. Por ello, el duelo contra el Betis en el estadio Santiago Bernabéu es una nueva oportunidad para empezar a marcar goles y que el madridismo disfrute de su flamante fichaje.