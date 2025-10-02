Mina Bonino, mujer de Valverde, rompe su silencio tras el comunicado del uruguayo

Fede Valverde fue consciente del creciente ruido en torno a su figura tras el partido contra el Kairat, en el que no jugó ni un minuto, y decidió romper su silencio con un comunicado en el que trató de aclarar sus declaraciones previas al encuentro acerca de la posibilidad de jugar de lateral derecho. No ayudó su actitud y sus gestos cuando Xabi Alonso le mandó calentar durante el choque, aunque el uruguayo deja claro que nunca se ha negado a jugar.

Su mujer, Mina Bonino, también ha querido aprovechar ese comunicado del charrúa para sacar la cara por él en las redes sociales con un mensaje de apoyo. «Te amo, en esta y en 10.000 vidas voy a estar al lado tuyo. ¡Vamo arriba amor!», escribió la periodista argentina en su perfil de Instagram. Y es que ella también fue protagonista un tiempo atrás cuando criticaba que Ancelotti le colocara de lateral derecho la pasada temporada.

La explicación de Valverde

El uruguayo se muestra muy enfadado con todo el revuelo que ha generado su suplencia en el último partido de Champions: «Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar». Un Valverde que iba a ser titular en un principio, pero Xabi Alonso cambió de plan a última hora y decidió meter a Ceballos. Desde ese instante, Valverde se mostró visiblemente molesto. Nada más saltar al terreno de juego, el centrocampista decidió no calentar con los suplentes y se quedó apartado en el banquillo. Ya en la segunda mitad, cuando le tocó calentar para estar preparado para entrar, lo hizo a sin ganas, despacio y con rostro muy serio. Al final se volvió a sentar en el banquillo sin llegar a entrar al campo.

Su actitud no pasó desapercibida y dio pie a los rumores sobre la relación entre el técnico y el jugador en el equipo, ya que en la rueda de prensa reconoció que no le gusta jugar de lateral: «El entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral, creo que eso ya lo tiene muy convencido. Siempre estoy a disposición, pero hay muchos jugadores que dan el máximo para tener la oportunidad de jugar ahí».

En el comunicado en redes sociales, matiza lo dicho: «He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso».

«Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos. Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea», concluyó.