Militao cambia el paso y la planificación

La lesión de Éder Militão ha supuesto un golpe durísimo tanto para el jugador como para el Real Madrid. El brasileño vuelve a enfrentarse a una recuperación larga y complicada, mientras que en Valdebebas han visto cómo la planificación de la próxima temporada ha saltado por los aires. La idea inicial era incorporar un central este verano. Ahora mismo, el escenario obliga a replantearlo todo.

Porque dentro del club hay preocupación. Mucha. Confían plenamente en que la operación realizada en Finlandia por el doctor Lasse Lempainen tenga el resultado esperado y que Militão pueda volver a su mejor nivel, pero también existe un temor lógico a que no recupere el mismo rendimiento competitivo. Y eso cambia completamente el panorama.

A día de hoy, el único central garantizado para arrancar la próxima temporada es Dean Huijsen. Militão seguirá de baja y se espera que no pueda regresar hasta noviembre. Mientras tanto, David Alaba termina contrato y no va a renovar. El caso de Antonio Rüdiger es diferente: el club quiere que continúe, pero todavía no hay acuerdo cerrado. Y luego está Raúl Asencio, que estaba en el mercado, aunque su salida ya no parece tan prioritaria viendo la situación.

Por eso, el Madrid se ha visto obligado a acelerar la búsqueda de soluciones. En Valdebebas ya trabajan con dos vías muy claras. La primera, la prioritaria, es fichar un central de rendimiento inmediato. Un jugador preparado para competir desde el primer día y asumir galones en un contexto de máxima exigencia. El problema es evidente: este tipo de perfil cuesta mucho dinero y el club tendría que hacer un esfuerzo importante.

La vía joven

La segunda vía pasa por reforzarse con un central joven y con margen de crecimiento. Ahí aparece el nombre de Jacobo Ramón. El Madrid mantiene una opción de recompra desde el Como cercana a los ocho millones de euros. Hace unos meses era una alternativa prácticamente descartada, pero ahora nadie se atreve a cerrarle la puerta.

También gusta mucho Jon Martín, central de la Real Sociedad nacido en 2006. Eso sí, su cláusula ronda los 50 millones de euros y la operación sería bastante más compleja.

Sea como sea, dentro del club tienen claro que el problema del central ya no admite más parches. Es una situación que viene de lejos, pero que ahora ha terminado explotando definitivamente. El Madrid necesita reforzarse. Y necesita hacerlo ya.