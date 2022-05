Leo Messi desprecia la Champions League ganada por el Real Madrid. El jugador del PSG se ha pronunciado durante la concentración con la selección de Argentina respecto a la consecución de la decimocuarta Copa de Europa de los madridistas, señalando que «no siempre gana el mejor». El astro del conjunto parisino aseguró que le enfada el no poder competir por ganar la máxima competición, repitiendo hasta en dos ocasiones que el conjunto blanco «no era el mejor equipo» de todos los que peleaban por el título.

«Me dan ganas de volver a ganarla y me da bronca no poder estar ahí. También me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions. La Champions son situaciones, son momentos puntuales, momentos psicológicos, donde un error te deja fuera y quien más preparado está para esas situaciones es quien llega a la final. Porque el Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y ganó a todos», señaló Messi.

El capitán albiceleste se pronunció también sobre la eliminatoria que midió a parisinos y madridistas en octavos de final, en la que los blancos consiguieron darle la vuelta a un cruce dominado por el PSG en los minutos finales: «El resultado fue un golpe. Ya lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca, y sé lo que es el Real Madrid. Sabía que podía llegar a pasar eso en el partido, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. Si pasa una jugada rara o un gol cambia y yo ya sabía que podía llegar a pasar y bueno, nos pasó a nosotros y a Chelsea, City y Liverpool y no es la primera vez que pasa».

En una entrevista concedida a TyC Sports, Messi se ha pronunciado sobre su primera temporada en el PSG, así como de la Champions ganada por el Real Madrid y el revés que supuso el caer a las primeras de cambio en el Bernabéu. Pero también se ha pronunciado acerca del Balón de Oro. Y tiene claro quién debería ganarlo.

«No hay dudas este año»

Leo Messi no tiene dudas acerca de quién debe llevarse el Balón de Oro en 2022. El argentino ha desvelado que esta temporada es Karim Benzema quien tiene que ser galardonado. El delantero del PSG se ha rendido ante el astro francés del Real Madrid, considerando que «ha hecho un año espectacular, consagrándose con la Champions», motivo por el que cree que «no hay dudas este año» en quién debe ser elegido como mejor jugador del mundo.

Benzema ha mantenido el nivel que le llevaron a ser el pasado año uno de los grandes favoritos para llevarse un premio que acabó, con mucha polémica, de nuevo en casa del argentino. Aquel estuvo más que discutido, con Lewandowski optando también a un galardón que debió ganar en 2020 y que su suspensión le dejó sin él. Sin embargo, de cara al que se entregará el 17 de octubre, antes de que comience el Mundial de Qatar, que contará para el de 2023.

«Creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año», ha señalado el argentino.