Mendy congela a Fran García

El Real Madrid en estos momentos no se plantea la incorporación de Fran García. Aunque el nombre del jugador del Rayo Vallecano ha estado encima de la mesa de la dirección deportiva madridista, con el mes de junio acercándose a su primera quincena la incorporación del ex canterano no se contempla en las oficinas de Valdebebas, donde actualmente se da por cerrada la defensa tras el fichaje de Rüdiger. El alemán se une a Carvajal, Lucas, que ya cuenta como un defensor diestro más, Alaba, Militao, Nacho y Mendy. De hecho, el francés es el único que podría hacer las maletas y cambiar la situación actual.

La continuidad de Jesús Vallejo, con contrato y la intención de seguir, aunque sin hueco, el qué hacer con un Álvaro Odriozola que tiene una conversación pendiente con Ancelotti y Miguel Gutiérrez, el único canterano con opciones reales de ascender al primer equipo, aunque la decisión definitiva no está tomada, son las dudas en estos momentos de una defensa que no sumará más caras nuevas. El Real Madrid tiene la plantilla prácticamente cerrada, con la salvedad de que aparezca la posibilidad de fichar un delantero a lo largo del verano, y la zaga está más que apuntalada, siempre que no haya salidas.

Por lo tanto, Fran García continuará una temporada más en el Rayo Vallecano salvo que Mendy salga. El lateral izquierdo es clave para Ancelotti, pero también es el único defensor madridista con opciones de hacer las maletas. Tal y como hemos contado en OKDIARIO, el Real Madrid cuenta con el francés, pero si llega una oferta interesante para ambas partes se escuchará. El jugador quiere una mejora económica que, por el momento, no tendrá, mientras que el club quiere ver si los problemas musculares que ha arrastrado en las últimas dos temporadas ya son historia.

Fran es un jugador muy bien valorado dentro del Real Madrid. Siempre ha sido uno de los canteranos con mejor cartel de Valdebebas y el club, aunque en estos momentos no se lance a por su fichaje, sigue teniendo a su favor el 50 por ciento de sus derechos un año más, por lo que no le perderá de vista. Por el momento, todo apunta a que seguirá en el Rayo Vallecano un año más.