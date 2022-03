Mendy acepta escuchar ofertas.

El futuro de Mendy en el Real Madrid sigue siendo complicado. Los agentes del lateral izquierdo mantienen la idea de que este verano su contrato tiene que tener una revisión que le suba notablemente el salario, mientras que la entidad madridista no está por la labor de pagarle más de los cinco millones que percibe actualmente. La situación lleva más de un año siendo tensa y el club no va a ceder. Ya le han hecho ver que si no está conforme con un sueldo que no se verá incrementado en los próximos meses lo que debe de hacer es encontrar un equipo que haga una oferta que satisfaga a todas las partes y, tras estudiarla, desde Valdebebas la podrían aceptar. Los representantes del jugador recogen el guante y escucharán a otros clubes.

En el Real Madrid no están dispuestos a comenzar un pulso con Mendy y sus agentes. El verano pasado el defensa francés ya reclamó una mejora de contrato que no llegó. El futbolista, que no pudo ni terminar la pasada temporada ni comenzar la presente por culpa de una lesión, estaba convencido de que se merecía una mejora sustancial después de la carga de minutos a la que se había sometido. Y es que, para Zidane era intocable.

Esta situación se ha repetido con Ancelotti. El italiano siempre que está sano le pone y la realidad es que su presencia en el equipo mejora notablemente la capacidad defensiva de los madridistas. Pero el peso que puede tener dentro de la plantilla no es argumento suficiente para revisar un contrato que acaba en 2025. Además, en el Real Madrid también están preocupados por la cantidad de lesiones que está sufriendo el zaguero zurdo. Esta temporada ya se ha perdido 17 partidos por diferentes dolencias, una circunstancia que preocupa en el club.

Por lo tanto, la postura del Real Madrid respecto a Mendy es muy clara. El club quiere seguir contando con el lateral izquierdo la próxima temporada, pero si se enroca en pedir una mejora de contrato que no va a llegar y decide buscar esa mejora económica en otro club, su futuro pasa por escuchar ofertas que le aporten económicamente lo que desea.

Posibles sustitutos

El lateral izquierdo del Real Madrid va a sufrir cambios sí o sí esta temporada. Marcelo acaba contrato y no va a continuar, por lo que el club debe buscar un recambio para el capitán. Miguel Gutiérrez, jugador del Castilla de Raúl, es el que más opciones tiene de dar el salto al primer equipo, aunque la entidad madridista también está muy pendiente de Fran García, futbolista del Rayo Vallecano que podría recalar en el Santiago Bernabéu a cambio de cinco millones de euros, ya que los blancos mantienen el 50 por ciento de sus derechos.

No obstante, ninguno de los dos serían los hombres llamados a sustituir una posible marcha de Mendy. Si el francés hace las maletas el Real Madrid se sumergiría en el mercado y el primero futbolista en la lista es Sergio Reguilón, es canterano blanco que actualmente juega en el Tottenham.

La entidad madridista le vendió al club inglés por 30 millones de euros, pero en la operación se garantizó dos opciones para recuperarle. Si hubiesen querido fichar al defensa el pasado verano tendrían que haber pagado 35 millones, mientras que en el próximo mercado deberán abonar a los spurs 40 kilos. Una cantidad razonable por un futbolista de 25 años, que ha ganado experiencia en todos estos años y que llegaría al Bernabéu conociendo perfectamente la casa madridista.