Mbappé estalla contra un periodista por ligarle con el PSG: «Céntrate en Francia porque no lo entiendes»

Diez meses después de fichar por el Real Madrid, Kylian Mbappé ha concedido su primera entrevista desde que viste la zamarra blanca. El francés desprendió sinceridad en cada respuesta, habló desde el corazón cuando comentó su fichaje por el club blanco y desde lo racional al argumentar su forma de vivir. No rehuyó ninguna cuestión. El Mbappé futbolista se abrió para que dar a conocer una parte del Mbappé humano.

Entre otras cuestiones, el futbolista galo narró su salida del PSG rumbo al Real Madrid, algo que ha causado revuelo en Francia al interpretarlo de manera errónea. La polémica se generó después de que Mbappé admitiera que fue «difícil» tomar la decisión de cambiar de club y desveló el potencial financiero con el que el PSG trató de retenerle en París. Fue entonces cuando Footmercato, medio digital francés, publicó un mensaje en redes sociales.

«A los aficionados parisinos no les va a gustar». Afirmación que encontró la respuesta inmediata de Mbappé. «Sin conexión con el PSG. La pregunta era sobre el siguiente paso y la elección, por ejemplo, de Arabia Saudí o un club como el Real Madrid. Concéntrate en lo que pasa en Francia, el resto no es para ti porque no lo entiendes. Un beso», argumentó el francés. La publicación del medio fue borrada rápidamente.

Cabe recordad que el aterrizaje de Mbappé en el Bernabéu tuvo turbulencias. Fue cuestión de estado en Francia, incluso Macron medió para que se quedase en el PSG. «Eso es una cosa que puede pasar. Son cosas que no esperaba en mi vida. Son cosas que vienen e intentas manejar de la mejor manera posible. A veces haces errores y eso demuestra que eres humano. Son cosas parte de la historia. Tú tienes el amor de tú país, pero también tenía mi sueño y las cosas que quería para mi carrera. Hay que escuchar a la gente, pero también decir lo que quieres decir».

Florentino Pérez tuvo mucho que ver para que la gestión fuese positiva. «No fue fácil, pero con el presi (Florentino Pérez) tuve muy buena relación porque desde el primer día fue a mi lado, incluso cuando le dije que me quedaba en París y eso me cuenta mucho. Son diferencias que marcan. Siempre han sido buenos mensajes para mi y por eso tengo mucho respeto por él y siempre le digo que daré el máximo por él y para que el madridismo esté feliz».

El PSG le bañó en billetes para se quedara en París. «Hay cosas mas importantes que el dinero y yo quería jugar en el Real Madrid. Solo quería jugar en el Bernabéu con la camiseta, que la gente diga mi nombre y marcar goles. Para mi lo más importante es ser feliz. El dinero es importante, seguro, pero para mí lo más importante es ser feliz en el campo y en mida y sabía que aquí lo sería».