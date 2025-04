Mbappé: «Daré el máximo por Florentino, estuvo a mi lado incluso cuando me quedé en París»

No es un secreto la excelente relación que guardan Kylian Mbappé y Florentino Pérez. El jugador del Real Madrid ha hablado sobre el buen trato que tiene con el máximo mandatario: «Desde el primer día estuvo a mi lado, incluso cuando le dije que me quedaba en París y eso me cuenta mucho». El delantero francés ha señalado dará «el máximo por él» debido a que el presidente «siempre ha tenido buenos mensajes» hacia él.

«Con el presi tuve muy buena relación porque desde el primer día estuvo a mi lado, incluso cuando le dije que me quedaba en París y eso me cuenta mucho. Son diferencias que marcan. Siempre ha tenido buenos mensajes para mí y por eso tengo mucho respeto por él y siempre le digo que daré el máximo por él y para que el madridismo esté feliz», ha destacado Mbappé sobre Florentino Pérez.

El futbolista ha hablado también sobre los motivos que le llevaron a fichar por el club madridista. Desvela que «hay cosas más importantes que el dinero» y que él antepuso su deseo de «jugar en el Real Madrid» a un contrato mayor con el PSG. «Solo quería jugar en el Bernabéu con la camiseta, que la gente diga mi nombre y marcar goles. Para mí lo más importante es ser feliz», ha señalado Mbappé en la primera entrevista que ha concedido en España desde su llegada, en El Objetivo de La Sexta.

Mbappé habla sobre Florentino Pérez

Mbappé ha hablado sobre sus primeros meses en España y, también, sobre lo que significa para él el club blanco. El astro galo ha desvelado que lo «único» que quería «era jugar en el Bernabéu». «Tenía este sueño que después fue objetivo y ahora es una realidad. Feliz de estar aquí, de esta nueva etapa», ha explicado.

El jugador ha contado también qué su pasión por el conjunto blanco viene por un compatriota suyo: Zinedine Zidane. «Empecé por Zidane, es un ídolo. Era su fan cuando jugó en el Madrid. Es el mejor club del mundo, tiene un aura que los demás no tienen y eso puede sentirse. La llegada de Cristiano, que es otro ídolo mío… Cuando no eres fan del Madrid también miras el partido del Madrid porque es el club más grande del mundo», cuenta el futbolista del conjunto madridista.

También ha hablado sobre su relación con Vinicius Junior. Los dos atacantes del Real Madrid siempre se han mostrado muy cercanos, a pesar de lo que se ha especulado sobre que su relación no era buena. Mbappé ha dejado claro que es todo lo contrario: «Al Madrid venía con la idea de jugar con Vinicius, no imagino el Real Madrid sin Vincius. Jugamos bien juntos, la gente espera mucho de nosotros. Estamos en la fase clave de la temporada. No es una cuestión de posición, sino de animación. El resto es debate. Soy fan de las primeras veces, me quedó con el primer gol. Era la primera vez que podía tener esa sensación».