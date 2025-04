Así vivió Mbappé las presiones que le llevaron a no fichar por el Real Madrid en 2022

Kylian Mbappé ha relatado las presiones que le llevaron a no firmar por el Real Madrid en el verano de 2022, cuando terminó renovando con el PSG. El jugador ha destacado que fueron «cosas que no esperaba» y que intentó «manejarlas de la mejor manera posible». Tanto Macron como el emir de Qatar fueron claves en que el futbolista se quedara en París y no fichara por el conjunto madridista y, al final, lo consiguieron.

Mbappé se quedó en el Parque de los Príncipes dos temporadas más, aunque en un primer momento anunciaron que serían tres. Sin embargo, la última era opcional y el jugador decidió entonces marcharse al Real Madrid. Tenía claro que él tenía «un sueño» y que iba a cumplirlo. «Tú tienes el amor de tú país, pero también tenía mi sueño y las cosas que quería para mi carrera. Hay que escuchar a la gente, pero también decir lo que quieres decir», apunta.

En la entrevista concedida en La Sexta, el futbolista del Real Madrid ha revelado cómo vivió las presiones que le llevaron a no fichar por el conjunto blanco en 2022, cuando todo parecía encaminado a unir sus caminos ese verano. «Eso es una cosa que puede pasar. Son cosas que no esperaba en mi vida. Son cosas que vienen e intentas manejar de la mejor manera posible. A veces haces errores y eso demuestra que eres humano. Son cosas parte de la historia», ha explicado Mbappé.

Para Mbappé «no fue fácil» renunciar al Real Madrid

Mbappé ha señalado que aquella decisión que tuvo que tomar de quedarse en París en 2022 «no fue fácil», puesto que estaba renunciando a su sueño. Pese a que entonces se pudo entender como una traición al club, el jugador ha señalado que la relación con Florentino Pérez, a pesar de ello, siguió siendo muy buena: «Desde el primer día estuvo a mi lado, incluso cuando le dije que me quedaba en París y eso me cuenta mucho. Son diferencias que marcan. Siempre han sido buenos mensajes para mí y por eso tengo mucho respeto por él y siempre le digo que daré el máximo por él y para que el madridismo esté feliz».

«Hay cosas más importantes que el dinero y yo quería jugar en el Real Madrid», ha señalado el jugador del conjunto blanco sobre los motivos que le llevaron, dos años después, a recalar en el club. «Solo quería jugar en el Bernabéu con la camiseta, que la gente diga mi nombre y marcar goles. Para mí lo más importante es ser feliz. El dinero es importante, seguro, pero para mí lo más importante es ser feliz en el campo y en mi vida y sabía que aquí lo sería», ha explicado.