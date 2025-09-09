Mbappé ‘apadrina’ a Gonzalo

Gonzalo García es el típico chico que casi todo lo hace bien. Dentro y fuera del campo. Educado, correcto, atento. Un joven que pasa desapercibido cuando tiene que hacerlo y que da un golpe encima de la mesa cuando le dejan demostrar que puede tener un sitio en el primer equipo del Real Madrid. Sucedió durante el Mundial de Clubes, donde fue titular en los seis partidos, haciendo cuatro goles, siendo el máximo goleador y repartiendo una asistencia, y sigue haciéndolo ahora en el vestuario del primer equipo madridista, donde Mbappé ha decidido apadrinarle. De alguna manera, el francés es su hermano mayor dentro de la caseta madridista.

En el vestuario del Real Madrid explican que Gonzalo es un chico tranquilo y centrado que trata de ser una esponja de los pesos pesados de la plantilla. Escucha atentamente todo lo que dicen jugadores como Carvajal o Valverde, capitanes y mandamases del equipo de Xabi Alonso. Al mismo tiempo, está muy pendiente de todo lo que le dice Kylian Mbappé, uno de sus mayores referentes.

El francés ha decidido ayudar a Gonzalo y el canterano está encantado de recibir esta atención de uno de los mejores jugadores del mundo. Le corrige y aconseja en cada entrenamiento para que el delantero madrileño siga mejorando y creciendo.

Al mismo tiempo, Xabi Alonso está encantado con su rendimiento. El donostiarra ha sido su gran valedor para que tenga sitio en el primer equipo del Real Madrid esta temporada. El entrenador del Real Madrid está encantado con sus prestaciones y ahora, cuando el calendario se aprieta notablemente, tendrá más minutos y el canterano sabe perfectamente que deberá aprovecharlas para seguir ganando más protagonismo.

Crece con España

Gonzalo llegó a Las Rozas pisando fuerte, tal y como hizo con el Real Madrid en el Mundial de Clubes cuando le dieron la oportunidad. El madrileño ha sorprendido a todos desde el primer día y ha dejado claro que ha llegado para quedarse en el combinado nacional. Ya sea con la Sub-21 o con la Absoluta, la idea de la Federación, apoyada por Luis de la Fuente y David Gordo, es que se convierta en un fijo.

Gonzalo sigue creciendo semana tras semana y Luis de la Fuente no le pierde de vista. Si bien es cierto que en esta convocatoria no le citó con España, lo aprovechó David Gordo para llevarle con la Sub-21. No obstante, salvo lesión inoportuna, lo que debe tener claro el delantero del Real Madrid es que el próximo verano será uno de los candidatos para hacer las maletas y acudir a la llamada de Luis de la Fuente para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.