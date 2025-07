Mastantuono viajará la próxima semana a Madrid a la espera de poder entrenar con sus compañeros

El fichaje de Franco Mastantuono por el Real Madrid ha generado mucha expectación en una afición merengue que espera ansiosa su llegada. El pasado 13 de junio, el conjunto blanco hizo oficial la incorporación del jugador argentino que ya adelantó OKDIARIO. Aunque el fichaje se produjo antes del Mundial de Clubes, las normas de la FIFA no permitieron que el ex de River Plate se incorporara a su nuevo equipo. Mastantuono deberá esperar al 14 de agosto, cuando alcanza la mayoría de edad, para ser uno más en el Real Madrid. El jugador viajará a Madrid la próxima semana, según medios argentinos, para comenzar su adaptación a la capital española.

Hasta que cumpla 18 años, Mastantuono no podrá ejercitarse en Valdebebas junto al resto de sus compañeros y a las órdenes de Xabi Alonso. El Real Madrid regresará a los entrenamientos el lunes 4 de agosto para comenzar a preparar su estreno liguero ante Osasuna. Una breve pretemporada de 15 días antes del regreso al Santiago Bernabéu el 19 de agosto. Con tan solo 5 días en la dinámica del equipo, se antoja complicado que el joven argentino pueda tener minutos importantes ante el conjunto rojillo. La oportunidad la tendrá en los siguientes partidos, en los que se presenta como una alternativa para sustituir al lesionado Jude Bellingham.

La espera por Mastantuono será más breve que la de otros grandes fichajes que llegaron desde Sudamérica. El Real Madrid cerró las incorporaciones de Vinicius Junior, Rodrygo Goes y Endrick antes de que alcanzan la mayoría de edad. En los tres casos, el club blanco lo hizo con un año de antelación; dejando cedidos una temporada a los jugadores brasileños en Flamengo, Santos y Palmeiras, respectivamente. Al contrario que los dos primeros, el argentino no pasará por el Real Madrid Castilla. Mismo caso que Endrick, que se incorporó de forma inmediata al primer equipo.

El periodista argentino Uriel Iugt ha avanzado la noticia del viaje de Mastantuono a Madrid de cara a la próxima semana. Comenzará la etapa del ex de River Plate en la capital española, en unos días previos de adaptación a la ciudad antes de ser uno más de la plantilla. La joven promesa llega tras no superar la fase de grupos del Mundial de Clubes, donde fue titular en los tres partidos. En el Real Madrid no se le espera en el once en sus primeros partidos, pero sí que se incorpore a la rotación desde el banquillo.

La lesión de Bellingham, oportunidad para Mastantuono

La recuperación de Jude Bellingham tras su lesión en el hombro izquierdo le otorga al argentino una oportunidad de oro. El jugador inglés estará entre 2 y 3 meses de baja tras operarse de unas molestias que arrastraba desde la temporada pasada. Mastantuono es uno de los candidatos a ocupar el hueco del ‘5’ merengue. Brahim y Arda Guler serán su principal competencia en el casting de Xabi Alonso para encontrar el sustituto momentáneo de Jude.