Mastantuono coge el relevo de Lamine Yamal como el jugador menor de edad más valioso del mundo

Franco Mastantuono apunta a ser un talento generacional en el Real Madrid. Consagrado como una de las mejores perlas del fútbol argentino en los últimos años, el delantero afrontará un nuevo reto en el Santiago Bernabéu ocupando un trono hasta que aterrice en la capital española.

Aún debe esperar para posar con la camiseta blanca, pero a sus 17 años puede presumir de ser el futbolista menor de edad más valioso del mundo tras superar a Lamine Yamal. El delantero del Barcelona cumplió sus 18 el pasado domingo y quedó fuera del ranking para dejar paso a Mastantuono. Pero solo podrá disfrutar de dicho título hasta el próximo 14 de agosto, fecha en la que será también mayor de edad.

En abril de 2024 apenas tenía un valor de mercado que alcanzaba los cuatro ‘kilos’, y actualmente está en 30 millones de euros. Una cifra a la baja, puesto que el talentoso zurdo acaparó la mirada de los grandes de Europa y el Real Madrid terminó pagando 63,2 millones de euros, incluida su cláusula con River Plate.

Siguiendo la estela de Mastantuono figuran otros diamantes como Ayyoub Bouaddi (28 millones), Konstantinos Karetsas (20 millones) y Mikey Moore (18 millones).

El Real Madrid mima a Mastantuono

Al igual que hizo en su momento con jóvenes que llegaron del continente sudamericano como Vinicius, Rodrygo o Endrick, el Real Madrid está cuidando al detalle cómo será la adaptación del argentino.

En el club son conscientes de que su talento era algo que no podía dejar pasar. Una vez llegó la llamada de Florentino Pérez, el internacional albiceleste no dudó: «El Madrid me hizo pensar y me demostró el afecto que me tenían y las ganas de que esté allí», confesó Franco hace unos días.

Ahora está de vacaciones en Argentina con su familia, a la espera de que en las próximas semanas coja las maletas para instalarse en la capital. Un fichaje para muchos años que en el club ya miman pensando en todo lo que pueda dar al presente y futuro del conjunto de Xabi Alonso.