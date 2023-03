Mario Gila: «Volver al Madrid es un sueño que está en mi cabeza»

Mario Gila (Barcelona, 29 de agosto del 2000) ha sido convocado por Santi Denia para disputar dos amistosos previos al Europeo de este verano frente a Suiza y Francia. El ex jugador del Real Madrid, ahora en la Lazio, atiende a OKDIARIO desde la concentración de la selección española sub-21 antes de viajar a Almería para disputar el primer partido de este parón. Tras cuatro años en la cantera blanca, en verano firmó por el club italiano. Su debut con el primer equipo blanco, el deseo de llegar a la absoluta, el Europeo de Rumanía y Georgia, Sergio Ramos, Militao, Nacho o Vinicius son algunos de los temas que trata el central de la sub-21.

Pregunta: ¿Cómo van los primeros entrenamientos a las órdenes de Santi Denia en la sub-21?

Respuesta: Es un orgullo estar de nuevo aquí y poder representar a tu país. Ya conocía a Santi Denia de la sub-19 y trabajamos siempre sobre un mismo método que trabaja la selección española.

P: Dos duelos importantes para preparar el Europeo

R: Son dos partidos que nos podemos encontrar en la fase final. Como dice el míster, son partidos que no se toman como amistosos. Son encuentros para coger minutos y coger ese punto de equipo, y de todo lo que trabajamos en los entrenamientos. Llevar todo eso al partido y coger confianza para estar a la altura en el Europeo.

P: ¿Se ve como futuro central de la selección absoluta?

R: Sí, ese es el objetivo. Lo es de todos los jugadores que estamos ahora mismo en la sub-21 e incluso para jugadores que vienen de más abajo. Pensar en futuro y ser el central de la absoluta es algo que queda un poco lejano. Estoy centrado en la sub-21 y en hacer las cosas bien con mi club. Y si tiene que ser, será.

P: ¿Cómo está viviendo su etapa en la Lazio?

R: Me estoy adaptando bien. Estoy muy contento. El paso de irme a Italia fue un poco difícil en el sentido de encontrar minutos. Pero sé la calidad que tiene el equipo y sé de que está hecho. Estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo en fase defensiva. Y sabiendo lo que es un equipo de alto nivel. Muy contento también por los minutos que me está dando el mister y por los que me estoy ganando. Y disfrutando sobre todo de los partidos y de la unión tanto del equipo como de la sub-21.

P: La Lazio está en puestos Champions.

R: Sí, ahora mismo estamos en un momento muy bueno. Estamos trabajando bien y estamos segundos en la clasificación. Las cosas están saliendo muy bien en Liga y a ver si el año que viene nos podemos meter allí y dar ese pasito.

P: ¿Sueña con volver al Real Madrid algún día?

R: Es verdad que es un sueño que está en mi cabeza. Que queda muy lejano también es verdad. Como te digo, ahora estoy en la Lazio y mi deber es estar allí al 100% para lo que me necesiten. Hablando sobre mi etapa allí en el Castilla y en el Real Madrid, hablar del club más grande de la historia y pertenecer a ese club la verdad que fue un sueño que cualquier niño quiere cumplir. Y encima debutar en el primer equipo fue un sueño cumplido. Agradecer a Ancelotti y a Raúl por la oportunidad y la confianza que me dieron.

P: ¿Qué central utiliza como espejo?

R: Justo no compartí vestuario con él, pero sí entrené con él varias veces cuando subía siendo más pequeño. Un central que siempre tengo en la cabeza es Sergio Ramos. Me gusta mucho como juega en general y el liderazgo que tiene en el equipo. Y ahora, jugadores más jóvenes en los que me estoy fijando, Militao por ejemplo, me gusta mucho por su estilo de juego y por la agresividad que tiene. Esos son los dos jugadores en los que ahora mismo me fijo más.

P: ¿Le gustaría parecerse a Sergio Ramos?

R: Sí. Es un jugadorazo para mí, sobre todo por el liderazgo que tiene. Todo lo que ha conseguido, tanto en el Madrid como en la selección, es increíble. Me parece un central increíble y es mi ídolo.

P: ¿Qué puede decir de Militao, Alaba o Nacho?

R: Son centrales de primer nivel. El Madrid tiene esos jugadores de máximo nivel que están al 100% en todo momento y disputan partidos espectaculares. Compartí vestuario con los tres y son personas espectaculares, tanto dentro como fuera del vestuario.

P: ¿Es Nacho un ejemplo a seguir para los canteranos del Real Madrid?

R: Sí. Nacho era jugador de cantera y es algo que te da un incentivo para creer y para ver que estás en las categorías inferiores del Madrid, y que puedes llegar en algún momento a estar en el primer equipo. Ha habido momentos en los que Nacho no ha sido figura principal del primer equipo y siempre ha estado allí. Me parece una persona y un jugador espectacular, que siempre está a las órdenes de lo que diga el entrenador. Y en el momento que tiene la oportunidad está al 100%. Me alegro mucho por su convocatoria con la absoluta y que le vaya muy bien aquí.

P: ¿Qué jugador le llamó más la atención en el Real Madrid?

R: Justamente al ser central derecho me tocaba mucho por esa zona Vinicius. Todos son espectaculares, pero Vinicius, al ser tan joven y tener ese desequilibrio, me impresionó una barbaridad. Cuesta mucho pararle. Es un jugador que tiene mucho ritmo y es un jugador que no para. Es muy rápido y en el uno contra uno es súper duro. Se ve en los partidos y la verdad es que el Madrid debe aprovecharle.

P: ¿Es difícil llegar al primer equipo de un club tan grande como el Real Madrid?

R: Sí, es complicado. Pienso que depende de cada uno. Si te dan el momento, te ven preparado y te quieren dar la oportunidad obviamente vas a estar un tiempo en el Madrid. Y si el club o el entrenador está dispuesto a hacerte la ficha del primer equipo te la dará. Pero sí es verdad que es muy complicado porque el Madrid tiene a los mejores y es capaz de tener a los mejores. Lo importante es trabajar y crecer poco a poco. Y si llega el momento aprovecharlo.

P: ¿Cuál fue su mejor recuerdo y lo primero que le pasó por la cabeza el día del debut con el primer equipo en el Bernabéu?

R: Fue un día soñado porque también se ganó la Liga y debuté ante mi ex equipo. Fue un día que cualquier niño sueña y la verdad que me pareció increíble salir y ver todo el estadio lleno. Encima el equipo iba ganando con suficiencia y la verdad que fue un día espectacular. Ganamos la Liga, estuve con mi familia y estoy muy contento por haber vivido aquel día.

P: ¿Qué le han transmitido entrenadores como Ancelotti y Raúl González?

R: Con Raúl tengo una relación muy buena profesionalmente. Muy contento por todo lo que me ayudó y las oportunidades que me dio tanto en el Castilla como la opción de debutar en el primer equipo, que eso si es más parte de Ancelotti. Pero sobre todo valoro mucho la confianza que me dio y como me ayudaba a tener una cabeza mucho más profesional. Y por parte de Ancelotti, él estaba contento con mi trabajo y cuando subíamos a entrenar, el poquito tiempo que estuve, trabajé lo que sabía hacer y él estaba contento. Me dio la oportunidad y también estoy súper agradecido a él.

P: ¿Cuál fue su peor momento con el Castilla? ¿Y el mejor?

R: La verdad que el no ascenso contra el Ibiza fue un chasco. Estábamos todos muy ilusionados por ese momento. Veíamos la oportunidad de dar ese pasito hacia delante en una Segunda División. Pero se nos escapó de las manos. Contento por lo que hizo el equipo y orgulloso de lo lejos que llegamos. Y el mejor momento fue el debut con el primer equipo. Son cosas que no te imaginas ni aunque te lo dijeran. Es un empuje de fuerza para los malos momentos que tengas en el futuro.

P: ¿Cómo ve al filial de Raúl ahora?

R: Lo veo muy bien. Es un equipo que tiene fuerza y tiene detrás a Raúl, que es un entrenador que acompaña mucho y mete mucha caña. Han tenido muchos buenos momentos en la temporada. Ahora están luchando para subir directamente a Segunda y si no seguro que hacen un buen papel en los playoffs.

P: ¿Ve a Arribas o a Álvaro Rodríguez consolidándose en el primer equipo?

R: Obviamente sí. Los veo con posibilidades porque son jugadores de muchísima calidad. Jugadores que cuando han estado ahí han demostrado que pueden estar. Tienen calidad suficiente, pero dependen de tantísimos factores para acabar en la primera plantilla del Real Madrid que es complicado saber si acabarán allí. Les deseo lo mejor y la máxima suerte posible. Tengo muy buena relación con los dos.

P: Un deseo para el verano

R: Ojalá hagamos un buen papel en el Europeo. Tengo plena confianza en el equipo y sabemos de lo que somos capaces. Confiamos el uno en el otro y el míster es el primero que confía en todos. Ojalá se dé la posibilidad de hacerlo bien e incluso de ganarlo. Para ello nos estamos preparando de la mejor manera.