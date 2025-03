Mariano volverá a jugar un partido más de 300 días después

Mariano Díaz (31 años) se reencuentra con los terrenos de juego. 303 días después de haber disputado su último partido como futbolista profesional con el Sevilla, el delantero vuelve a vestirse de corto. Desde que su contrato con los hispalenses acabó el pasado verano, el ariete no encontró un nuevo contrato y se entrena en solitario.

Aun así, la selección de República Dominicana ha decidido darle una nueva oportunidad. A pesar de no haber gozado ni de un sólo encuentro desde mayo de 2024, el canterano del Real Madrid ha obtenido la confianza del seleccionador Marcelo Reveleff y representará a Los Quisqueyanos ante Puerto Rico.

A la una de la madrugada (hora española) del miércoles, República Dominicana volverá a cruzar caminos con Puerto Rico en un partido amistoso. El sábado pasado, las dos selecciones ya se enfrentaron, aunque en tierras puertorriqueñas. Ésta vez, tocará jugar en el Estadio Cibao de República Dominicana, conocido también como El Valle de la Muerte. El primer choque terminó en un agónico empate a dos y con malas noticias para el Real Madrid. Jeremy de León, amuleto de la 15ª Champions League y actual futbolista del Castilla, cayó lesionado en el hombro.

«Vuelvo a caer en otra lesión de hombro en la temporada más complicada que he tenido física y mentalmente llena de muchas lesiones seguidas una tras otra pero esto es fútbol y la vida continúa. Por más obstáculos que vengan nunca me rendiré porque este es mi sueño y estoy convencido de que mi tiempo llegará. Tengo mucha fe en Dios y sé que sus planes y sus tiempos son perfectos», escribió Jeremy en sus redes sociales.

Mariano tiene a otro canterano blanco a su lado

Mariano Díaz estará acompañado por otro futbolista formado por el Real Madrid: Peter Federico. Actualmente en el Getafe, el joven de 22 años debutó con la absoluta el sábado pasado y también jugó los Juegos Olímpicos de París con República Dominicana con Edgar Pujol, uno de los zagueros de Raúl González Blanco en el Castilla.

Antes de «volver» a debutar con República Dominicana, Mariano Díaz no escondió su alegría. «Me siento bien, a gusto. Los compañeros me acogieron muy bien, estoy muy contento. Tuve muy buenas sensaciones entrenando. Vi mucha calidad y gente implicada. Estoy muy contento de regresar a los campos, tengo buenas sensaciones. Las expectativas de cara al partido son de hacer un buen partido, ganar, y si puede ser, meter un gol», afirmó el ex delantero centro del Sevilla.

Un combinado que Mariano ya conoce, aunque su último partido con República Dominicana remonta a hace exactamente 12 años. El 24 de marzo de 2013, con apenas 19 años, Mariano debutaba con la selección dominicana. En aquel momento, el ariete era jugador del Real Madrid C, segundo filial blanco. Entonces, Clemente Hernández decidió convocar al jugador para disputar un partido amistoso ante Haití. El nativo de Premià de Mar, por su parte, no defraudó. En su primera convocatoria, el atacante marcó su primero y único gol hasta la fecha con República Dominicana. 4019 días después, Mariano vuelve a vestir los colores Los Quisqueyanos y espera, como hace 12 años, marcar gol de nuevo.