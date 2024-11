María Méndez: «La Liga no está descartada, optamos a ganar títulos este año»

En el Real Madrid tienen claro que este año pelearán por ganar algún título. Así lo señala María Méndez en la entrevista a OKDIARIO, en la que apunta que, a pesar de la dura derrota en el Clásico, aún pueden levantar algún trofeo al término del curso. También la Liga, aunque el Barcelona está tomando distancia en la clasificación. Según revela la central, el camino a seguir es «seguir mejorando porque las cosas no se deciden hasta el final de la temporada».

La jugadora del conjunto blanco saca en la entrevista su lado más ambicioso. Desvela que los títulos son objetivos «superalcanzables» para el equipo, puesto que tienen una «plantilla muy grande», están «trabajando muy bien» y llevan una «buena dinámica». Todo a pesar de un Clásico que, lógicamente, fue un frenazo y que cayó como un jarro de agua fría.

Reconoce que no estuvieron «a la altura» en el encuentro, pero también que no deben hacerse «pequeñas» a partir de ahora. Méndez hace autocrítica y da las claves de esa derrota: «No iniciamos bien el partido, luego tampoco supimos reengancharnos… Hicimos segunda parte un poco mejor, pero no conseguimos tampoco goles». Sin embargo, la madridista prefiere quedarse con lo positivo, que fue lo que vino después, una clasificación para cuartos de Champions que las permitió resetear.

«El siguiente partido era bastante importante. Si ganábamos, estábamos clasificados para cuartos de Champions, ganamos y el equipo ya piensa en que ha tirado hacia adelante. Hemos cogido cosas para aprender, obviamente. Espero que cuando nos volvamos a encontrar contra ellas estemos mejor preparadas», apunta.

Precisamente, parece que en la máxima competición, una vez que tienen ya asegurada su presencia en los cuartos de final, sí que pueden llegar lejos. María Méndez no lo descarta, pero sí que no se atreve a vaticinar una ronda a la que puedan llegar: «Tenemos dos partidos, uno contra el Celtic allí y otro contra el Chelsea en casa, que pueden determinar si pasamos de primeras o de segundas. Y luego, a ver que qué cruce nos toca en cuartos, que serán los rivales de alto nivel que queden y veremos a ver dónde podemos llegar».

En su discurso se ve la ilusión y, a la vez, la ambición máxima de un equipo que parece haber cambiado de manera radical su mentalidad de cara a esta temporada. La central señala que han estado «a un nivel muy alto» durante lo que se ha jugado de Champions y que, una vez han sacado el billete a cuartos «vamos a ir a por el primer puesto».

María Méndez, máxima ambición con el Real Madrid

De lo que parece que no hay dudas es que María Méndez ha caído de pie en el Real Madrid. La defensa ha llegado procedente del Levante y, a sus 23 años, es ya fija en el esquema de Toril. Es una central de futuro, llamada a ser importante ya no sólo en el conjunto blanco, sino también en la Selección. Y no le pesa saber que hay muchas expectativas puestas en ella.

«Me considero una jugadora que le gusta asumir responsabilidades tanto dentro como fuera del campo. Todo lo que sea positivo para el equipo, si el club o el míster consideran que puedo ser esa figura y que puedo dar eso al equipo, pues yo encantada», asegura la futbolista, que también destaca haberse adaptado muy bien y muy rápido a la disciplina de Valdebebas.