La mano derecha de Ancelotti niega su frialdad: «Pegó con una caja en la cabeza a Ibrahimovic»

Paul Clement, quien fuera segundo entrenador de Carlo Ancelotti en sus etapas en el Chelsea, PSG, Bayern de Múnich o la primera en el Real Madrid, ha hablado de su relación con el técnico italiano y de cómo es el transalpino en las distancias cortas, de su capacidad de gestionar vestuarios repletos de estrellas o de relacionarse con los mandatarios y propietarios de clubes más poderosos y exitosos como pueden ser Berlusconi, Florentino Pérez, Abramovich o Al-Khelaifi.

Cuando Carletto llegó al Real Madrid por primera vez fue durante el verano de 2013. En aquella ocasión, Florentino Pérez optó por un modelo de entrenador completamente opuesto a José Mourinho, recién salido del club blanco tras tres intensas temporadas que acabaron desgastando demasiado a todas las parte y provocó un ambiente insostenible en aquel vestuario repleto de estrellas mundiales.

Entonces llegó Ancelotti, con Paul Clement como escudero. Un perfil distinto, lo que aquella plantilla demandaba tras la erosión de la ‘era Mou’. Uno de sus primeros retos en Valdebebas fue intentar que Cristiano Ronaldo abandonase la banda izquierda para centrarse solamente en el objetivo de jugar en punta y hacer goles. Según cuenta Clement, Ancelotti no quería que el luso se desgastara lo más mínimo en defensa, puesto que le necesitaba totalmente fresco en ataque. Era el mejor goleador del planeta y había que explotar esa faceta y beneficiarse de ella lo máximo posible.

Pero el portugués se mostró reacio. Pensaba c´que podía sacar más partido a sus cualidades partiendo desde la izquierda y encarando a su defensor en velocidad, por lo que el italiano tuvo que lidiar con la petición de su estrella y encontrar un equilibrio. «Cristiano le dijo que prefería jugar por la izquierda y Carlo sabía que tenía que hacerlo sentir cómodo. Para ello, introdujo dos sistemas. Atacábamos con un 4-3-3 con Cristiano Ronaldo por la izquierda y cambiábamos a un 4-4-2 cuando defendíamos con Cristiano arriba. Ahora se ve mucho, pero por entonces era bastante revolucionario», ha explicado el ex entrenador de Reading, Swansea o Círculo de Brujas en una entrevista concedida en The Sun.

El mito de la mando blanda de Ancelotti

Además, Clement también ha querido desmentir la fama de Carletto de hombre blando y sin personalidad. «Fue la vez que más enfadado le he visto. Ocurrió en el descanso de un partido cuando estábamos en el PSG. Carlo pateó una caja que golpeó en la cabeza de Ibrahimovic», recuerda el técnico de 52 años.

Además, la mano derecha de Ancelotti durante tantos años ha querido poner en valor la facilidad para las relaciones que tiene el italiano. «Sabe llevar muy bien a la gente. No solo a los grandes futbolistas que ha tenido sino también a los presidentes y propietarios de clubes. A Silvio Berlusconi en el Milan, a Roman Abramovich en el Chelsea y a Florentino Pérez en el Real Madrid. Se podría escribir un libro sobre eso», ha asegurado Clement.

Por otro lado, aunque parezca que siempre está tranquilo, el técnico inglés asegura que Carletto se pone nervioso igual que todo el mundo, pero no lo exterioriza. «Parece tranquilo, pero eso no significa que no esté estresado por dentro. Es una de sus grandes habilidades, su capacidad para administrar la tensión y eso ha alargado su carrera. Por ejemplo, cuando ganaron la Champions hace dos años y estaban en situaciones desesperadas contra el PSG, Chelsea o City, su calma dio fe y esperanza a los jugadores», ha zanjado Clement.