Ancelotti: «La temporada pasada jugamos sin coraje y personalidad»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Manchester City. Los dos últimos campeones de Europa se miden en los cuartos de final y la ida de esta eliminatoria se celebrará en Chamartín. El italiano podrá contar con todos sus jugadores para este encuentro, salvo con Courtois y Alaba.

«Lo más importante es sacar lo mejor. El aspecto mental es clave. Hemos tenido tiempo para prepararlo y lo hemos hecho muy bien. Tengo la confianza de que sacaremos lo mejor que tenemos en todos los sentidos, mental y técnico. Tenemos la calidad suficiente para competir», comentó sobre el duelo.

Sobre los apercibidos, Ancelotti fue claro: «Yo creo que Guardiola no pensará en eso. Tenemos cuatro apercibidos. No es una preocupación para el partido de mañana, si ven amarilla en Mánchester jugarán otros».

«Creo que es un partido muy atractivo para el mundo del fútbol. Juegan dos equipos con mucha calidad individual. Vamos a ver un partido muy bonito. Nosotros pensamos en ser superiores en algunos aspectos y ellos en otros. La superioridad se verá al final y superior será el que gane la eliminatoria», comentó.

Ancelotti habló de las comparaciones con Guardiola: «Pep es un gran entrenador y punto. Lo que se piense de mí no me importa, me importa lo que piensa el club. No hay duda de que es un gran técnico».

Sobre la derrota de la temporada pasada, fue contundente: «Jugamos sin coraje y personalidad la pasada temporada. También fue un problema de fútbol. Son cosas que debemos evitar en esta eliminatoria».

El italiano también explicó como vive las horas previas al partido: «Sí, me pongo muy nervioso. En las horas antes a nivel personal sufro. La derrota es un sufrimiento y la victoria no es una felicidad, es un alivio. Felicidad es si se ganan títulos. Tras ganar estás más tranquilo y contento. El sufrimiento es parte del trabajo. La presión y el estrés son gasolina para mí»

«Esta eliminatoria está en los pies de los jugadores de más calidad. Esto determinará el partido, como siempre pasa. Además, hay que tener una estrategia clara que los jugadores estén convencidos de hacerla. Son muchos los aspectos que debemos manejar bien para ganar una eliminatoria», aseguró.

Además, sobre la alineación fue contundente: «No creo que vaya a meter cosas raras en el partido. No vas a fallar la alineación. Sólo uno. No he comunicado nada a los jugadores. El equipo lo comunicaré mañana».

«Es muy maduro. Sólo tiene 20 años. Es más maduro que una persona de su edad. Nos sorprendió mucho como jugador. Tiene la cabeza muy bien amueblada», finalizó hablando de Bellingham.