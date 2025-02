En el Manchester City siguen sin superar el recital de Mbappé en Champions : «Nos destruyó»

El Manchester City sigue sin superar su derrota ante el Real Madrid. Así lo ha demostrado Jack Grealish. En un vídeo, el inglés realizó el reto de clasificar a jugadores por su nivel con un filtro. Todo empezaba bien. Primero le salió Lamine Yamal. «Increíble jugador», contaba. Hasta que, de repente, Kylian Mbappé surgió. «Destruyó al City el otro día», decía el inglés con un rostro desesperado. Así, en el Manchester City demuestran que están todavía muy dolidos con la actuación de Kylian Mbappé.

Razón no le faltaba al citizen. El miércoles pasado, Kylian Mbappé se vistió de héroe para el Real Madrid. El francés golpeó en tres ocasiones contra el Manchester City en la vuelta de los playoffs. Sus 26, 27 y 28 goles particulares y su segundo hat-trick con la elástica blanca. Además, el ariete entraba en la historia en ser el decimoquinto jugador de la historia de la entidad merengue en marcar un triplete en fase eliminatoria de la Champions, el cuarto en hacerlo en su primera temporada junto a Rodrygo, Ronaldo y Cristiano.

Mbappé sigue de dulce

28 goles en 38 partidos. Si bien Kylian Mbappé «tocó fondo» en San Mamés, el francés está de vuelta y listo para echarse el equipo a sus espaldas. Desde que arrancó el año 2025, el ex del Paris Saint-Germain es inevitable. En total, el último de los ‘Cuatro Fantásticos’ ha recopilado 14 zarpazos en diez partidos. Al Manchester City le hizo Mbappé cuatro goles, uno en la ida y tres en la vuelta.

«Una noche perfecta para el equipo. Queríamos ganar y clasificarnos, para nosotros era lógico estar en octavos, aunque el City era difícil, pero jugamos de la mejor manera. Fue un gran día para nosotros, para el equipo. Lo dije, que no quería venir aquí para jugar mal. Realizar mi sueño era una cosa, pero quiero jugar bien aquí, el tiempo de adaptación se ha acabado y tengo que mostrar mi personalidad», aseguró Mbappé.

El francés lo tiene claro, prima el colectivo por encima de lo individual. «Lo más importante es ganar títulos. En mi carrera he marcado muchos goles pero a veces no han servido para nada, si con estos goles ganamos títulos firmo con mi sangre. Siempre he dicho que si puedo marcar más de 50 goles, lo haré», añadió Kylian.

Ojo al Atlético de Madrid

Kylian Mbappé llega lanzado para los octavos de final ante el Atlético de Madrid. Después de aniquilar al Manchester City con cuatro goles marcados en la eliminatoria de seis posibles, el ‘Cholo’ Simeone puede empezar a temblar. En su único derbi madrileño, La Tortuga enchufó una diana.

El próximo 4 de marzo, en el Santiago Bernabéu, el ariete buscará volver a hacerle daño a los colchoneros. El que no pudo estar en el partido de ida en la Liga pisará por primera vez el Metropolitano el 12 de marzo para la vuelta, pero esta vez en Champions. Lo seguro es que un ambiente más que hostil le esperará.

A su lado estarán Vinicius y Rodrygo, por lo menos, en la ida. Tras haber recibido su tercera tarjeta amarilla ante el City, Bellingham solo podrá jugar el partido en casa de los atléticos. Sin embargo, se espera a que la ‘BMVR’ haga daño, otra vez. En total, los ‘Cuatro Fantásticos’ han anotado 69 goles de los 101 firmados por el Real Madrid esta temporada.