El Málaga promete rock and roll en el Bernabéu: «Si salimos a empatar, nos meten ocho»

El Málaga será el segundo equipo que visite el Santiago Bernabéu esta temporada. El conjunto malagueño se medirá al Real Madrid este domingo a las 17:00 horas en la tercera jornada de Liga. Sin duda, se trata de un partido especial para el Málaga tras una larga travesía de ocho años lejos de Primera División. Juanfran Funes, técnico del conjunto andaluz, ha adelantado que los suyos no saldrán a firmar el empate en el feudo madridista: «Si vamos con ese pensamiento, probablemente nos volvamos con ocho goles».

El entrenador del Málaga ha destacado la variedad en el juego y los diferentes registros que ha mostrado el Real Madrid durante la pretemporada y sus dos partidos oficiales del curso. «Es un equipo muy vertical. Cuando recupera la pelota, su transición es fortísima. Aunque también ha demostrado que, si le regalas el bloque bajo, puedes tener muchísimos problemas. El otro día vimos la pared que hacen Bellingham y Mbappé. Cuidado con ese pensamiento de decir ‘voy a intentar empatar el partido’, porque entonces igual consigues mucho menos de lo que podrías…», ha desvelado el técnico sobre el plan de juego para visitar el Santiago Bernabéu.

En esas múltiples amenazas que plantea el nuevo Real Madrid de José Mourinho, Funes ha destaca en la previa del choque la capacidad de los blancos de atacar tanto la línea adelantada del rival como el bloque bajo: «El Madrid es capaz de mostrar diferentes versiones. Puede estar muchos minutos en una dinámica y, en cinco o 10, cambiar el chip y solucionar el partido». Por ello, ha recalcado la importancia de mantener «la identidad» y de «ser capaces de funcionar bien en lo colectivo». El técnico malaguista ha añadido que su equipo debe, en lugar de pensar en el resultado, enfocarse en «qué vamos a hacer durante el juego».

Sobre el rival al que enfrentarán este domingo, Juanfran Funes ha puesto en valor un aspecto en el que el Real Madrid se ha reforzado este verano: la defensa. «La contundencia que tiene atacando está empezando a mostrarla también cuando defiende», ha expuesto el técnico sobre una retaguardia que este verano ha sumado a sus filas a Cucurella, Dumfries y Konaté y no ha tenido ninguna baja relevante en el aspecto deportivo.

La figura de Mourinho y la ilusión del Málaga en el Bernabéu

Funes también ha valorado lo especial que es, tanto para él como para sus jugadores, disputar un partido en el Santiago Bernabéu. «Hay sueños que he perseguido, pero este ni siquiera me lo había planteado», ha confesado al respecto. El Málaga se reencontró tras ocho años con la Primera División visitando otro gran escenario como el Metropolitano en la segunda jornada, donde resistieron el empate hasta el minuto 70 del choque. «Lejos de amedrentarnos, tenemos que vivirlo con la ilusión que merece «, ha añadido el técnico del Málaga sobre la visita al Bernabéu.

En el banquillo rival le espera un José Mourinho sobre el que ha expresado su admiración en sala de prensa. «Siempre he valorado mucho en él que ha sido capaz de marcar la diferencia en diferentes ligas y muy pocos entrenadores en el mundo lo han hecho. Destaco su capacidad para comunicar, no sólo por lo que dice, sino porque es capaz de hacerlo en varios idiomas. En esas plantillas que compiten por los grandes títulos suelen encontrarse jugadores de nacionalidades muy diversas», ha argumentado sobre la figura del técnico portugués. El domingo, a las 17:00 horas, el Real Madrid y el Santiago Bernabéu pondrán a prueba la valentía del Málaga.