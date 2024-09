El mal perder de Pablo Fornals: «Si Mbappé fuera imparable…»

A Pablo Fornals no le gustaron nada las preguntas sobre Mbappé tras la victoria del Real Madrid ante el Betis. El delantero francés fue el gran protagonista de la noche con sus dos primeros goles con la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu y los periodistas no dudaron en preguntar al futbolista del conjunto bético por la que es la primera gran actuación del ex del PSG en España.

«¿Mbappé es imparable?», le preguntaba un periodista en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras el partido. Esto provocó una respuesta algo subida de tono por parte del futbolista del Betis: «Pues no lo sé. Si fuera imparable, hubiera metido el primer día, ¿no? Entiendo que es un jugadorazo y que el Real Madrid tiene a los mejores jugadores del mundo para que metan goles».

Después, otro periodista insistió en Mbappé, a lo que Fornals se mostró algo más enfadado que en la anterior pregunta: «Muy bien. ¿Me vas a preguntar por el Betis o por Mbappé?». Y es que Mbappé fue sin duda el gran hombre de la noche. El francés se llevó todos los elogios al anotar sus dos primeros goles con la camiseta del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. También eran los primeros en el campeonato liguero, donde aspira a ser el máximo goleador de la competición allá por el mes de mayo.

Sin embargo, Mbappé si mostró una mejor cara frente a los periodistas tras sus dos primeros goles con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. «Estoy muy bien desde que llegué, muy feliz. La gente me da mucho cariño, también cuando no marcaba. Tres partidos es poco para muchas personas, pero para mí es muchísimo. Siempre en el club, los jugadores y la afición están conmigo y me dan la confianza para marcar goles», señaló el jugador del Real Madrid.

El primer gol de Mbappé

Fue preguntado también sobre la acción del primer gol, en el que Fede Valverde le dio una asistencia de lujo con un pase de espuela. «Increíble, en la acción de Brahim, Rodrygo tocó y le da el pase. No sé cómo decir, un tacón increíble y yo estoy ahí, siento que va a llegar», declaró Mbappé.

El jugador reconoció que al equipo le está costando sacar sus partidos adelante en este inicio de la competición. Pero pidió paciencia para que vaya llegando el buen juego y señaló que las victorias les llevarán a ir encontrándose cada vez mejor: «Necesitamos ganar contra grandes equipos para la confianza, porque estamos en agosto. Tenemos que ganar, es lo importante».

Por último, se pronunció sobre la primera ovación que le brinda el Bernabéu. Cuando fue cambiado por Ancelotti, ya con el 2-0, Mbappé recibió los aplausos del público del estadio. «Siempre es un sueño estar aquí, espero poder marcar más y tener más ovaciones», apuntó.