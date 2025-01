Maffeo incita a la violencia contra Vinicius al proponerle una pelea: «Le noquearía en 10 segundos»

Pablo Maffeo ya está calentando el partido del jueves de Supercopa de España entre el Real Madrid y el Mallorca. En Arabia Saudí, los blancos se medirán a los bermellones para posiblemente validar su pase para la final. Para alentar el choque, Maffeo retó a Vinicius, una vez más, en un combate de boxeo. «Sería en un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda, lo noquearía en 10 segundos», afirmó.

Así, la ‘rivalidad’ entre ambos jugadores viene de una sola parte, la de Pablo Maffeo. El lateral del Mallorca, siempre que puede, intenta buscar atención mediática alrededor de Vinicius. En el campo, más de lo mismo. El nativo de Sant Joan Despí es conocido por ir a por el brasileño en cada ocasión se le presenta.

Maffeo vive a costa de Vinicius

No es la primera vez que Pablo Maffeo ataca a través de declaraciones a Vinicius o al Real Madrid. En noviembre de 2024, el defensa del Mallorca fue el invitado del programa de humor La Buena Chispa. En aquella emisión el canterano del Barcelona no dudó en criticar al brasileño, afirmando que «llora mucho». Además, en varios partidos, el hispanoargentino no dudó en hacerle mímicas al carioca.

Durante el programa, Maffeo también dejó clara su postura antimadridista, interrumpiendo al presentador para declarar: «Yo se la tengo al Madrid». Esta tensión entre ambos jugadores se remonta a sus primeros enfrentamientos, marcados por una polémica entrada sobre Vinicius.

Las declaraciones se suman a una larga historia de enfrentamientos entre ambos jugadores. Junto a su compañero y central del Mallorca Raíllo, Pablo ha admitido que provocar a Vinicius es parte de su estrategia para neutralizarlo, ya que según palabras del zaguero, «si se pone a correr no lo cogemos».

Entrada criminal en el primer partido del curso

En el partido Mallorca-Real Madrid de la primera jornada de Liga, el árbitro César Soto Grado, generó una intensa polémica al perdonar una expulsión a Pablo Maffeo por una durísima entrada a Vinicius en el tiempo de descuento de la primera parte. El defensor del Mallorca le dio un pisotón en la parte baja del gemelo al brasileño, una acción que el árbitro solo sancionó con tarjeta amarilla pese a verla claramente. Iglesias Villanueva, responsable del VAR, tampoco llamó al colegiado para revisar la jugada en el monitor.

Sin embargo, Maffeo mostró arrepentimiento después del partido y pidió disculpas públicamente, aunque no era la primera vez. El lateral del Mallorca explicó que la acción fue sin intención, ya que iba a pisar el balón cuando Vinicius puso la pierna. Además, reveló un detalle importante: antes de la acción había tenido una conversación cordial con Vini durante una pausa de hidratación, donde le dijo «Oye, dejémonos de tonterías, lo que pasó, pasó», a lo que el brasileño respondió positivamente.

En su explicación posterior al partido en el programa Jijantes, Maffeo insistió en que la acción era merecedora de tarjeta amarilla, pero no de expulsión: «Ha sido sin fuerza, no tengo ningún problema con él. Yo iba a pisar la pelota, él ha puesto la pierna sin verme y le he pisado». El defensor catalán, que tiene un largo historial de enfrentamientos con Vinicius desde su etapa en el Girona, sorprendió con sus palabras posteriores sobre el brasileño.

Lo más destacable fueron sus elogios hacia Vinicius, a quien describió como «buen tío» y un jugador sin maldad. Maffeo incluso fue más allá, señalando que por amigos en común sabe que es una buena persona, y añadió que si pule algunos aspectos de su juego, será todavía mejor jugador.