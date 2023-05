El madridismo aplaude a Lucas Vázquez por su defensa a Vinicius en Mestalla

Fue uno de los momentos más desagradables que le ha tocado vivir al Real Madrid en los últimos años en un campo de fútbol, especialmente a un Vinicius que fue el objeto de descarga de la afición del Valencia, con cánticos y gestos racistas sobre el delantero blanco que amagó con abandonar el terreno de juego de seguir así. Finalmente, fue el árbitro el que acabó expulsándole a él tras una tangana donde parece ser que fue el único que se equivocó.

En ese momento de máxima tensión, con todos confusos y atentos a quién había gritado y había hecho gestos racistas hacia Vinicius, fue Lucas Vázquez el que saltó contra la grada y criticó ese comportamiento con dureza. «No se hace esto, racista de mierda», son la palabras claras que se le pueden entender al extremo blanco en un vídeo que se está viralizando en las redes sociales sobre el momento exacto.

Mestalla, otro campo que insulta de forma racista a Vinícius Júnior… Al menos, Lucas Vázquez ha llamado a esta basura por su nombre: «racista de mierda». A esperar que el Real Madrid o La Liga haga algo…pic.twitter.com/Iy9cpQB7ca — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) May 21, 2023

Lucas Vázquez va con todo y grita ese comentario hacia el autor de los hechos, que posteriormente sería echado de Mestalla por su comportamiento racista tras la denuncia del brasileño. Al extremo se le puede ver con un gesto claro de impotencia, de rabia por lo que estaba sucediendo, que va marcha atrás agarrado por Karim Benzema mientras lanza esa crítica al autor de los hechos.

No fue la única defensa hacia Vinicius de Lucas Vázquez, que tras el partido no dudó en manifestarse ante los micrófonos de Movistar para ser claro y contundente: «Hoy el fútbol pasa a un segundo plano, hemos vivido una cosa difícil de explicar, que siga habiendo racismo en un campo es inadmisible, habría que tomar muchas medidas. Encima de que Vinicius es el jugador que más faltas recibe, el que todos quieren ver y todos le quieren provocan con insultos y racismo. No beneficia al fútbol, que es lo importante».

No quedaron ahí las palabras de Lucas Vázquez, que volvió a recalcar que le habían hecho «gestos de mono» a Vinicius, de ahí su grito de ira: «Se lo ha dicho al árbitro y creo que se lo ha llevado la policía…».

Sobre la posterior expulsión, Lucas reconoce que «puede que Vinicius en su reacción se equivoque pero luego sale el portero como un loco, sólo se revisa lo de Vini, se pone el foco en Vini» y apunt que «es joven, pude mejorar en sus reacciones pero eso no significa que se le pueda hacer de todo a él, le hacen faltas y no se las pitan y se está enfocando todo hacia él».