El agente de Vinicius lo compara con George Floyd: «No quieren tener a los mejores si son negros»

La agencia de representación de Vinicius también salió a defender al brasileño después del escándalo de Mestalla e incluso su agente lo comparó con George Floyd dejando claro que en la competición no quieren a los mejores si son negros.

«Entre Valencia y Real Madrid asistimos a escenas de racismo generalizado, intencionado e institucionalizado que son las más repugnantes de la historia del fútbol», comienza el mensaje de su agente publicado a través de las redes sociales.

⚠️El agente de Vinicius le compara con George Floyd⚠️ ‼️ "La competición no quiere tener a los mejores si son negros", #ChiringuitoVinicius pic.twitter.com/iZtPmgYqE7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 22, 2023

El agente de Vinicius también dejó claro que: «Tres años después de que el mundo se escandalizara por las grabaciones de George Floyd siendo inmovilizado de forma brutal, hoy vimos en directo y transmitido un evento en el que Vinicius fue contenido durante una discusión de forma cobarde, violenta e incentivada».

«Esto no es más que un reflejo de lo que se vive en esta temporada en la Liga, en la que se deja claro que para el mundo que no aceptan que seas más decisivo o un joven atleta si eres negro. Que no lo aceptan», finalizó.