Courtois: «Si Vinicius dice que se va, me voy con él»

Thibaut Courtois tomó la palabra tras la derrota del Real Madrid en Mestalla y fue muy claro sobre lo que sucedió con Vinicius. «Si él dice que se va, me voy con él, esto no se puede tolerar», aseguró el belga. El brasileño recibió insultos racistas de la grada.

«Algún día tenéis que poner una cámara enfocando a esa gente, lo que dice esa gente es una locura. El fútbol se ha convertido en ir al estadio a insultar y no a animar. El árbitro dice que han aplicado el protocolo de racismo. Si Vini dice que no juega más yo me bajo con él. Si le quiere sacar roja luego, vale, pero el primero que tiene que recibir roja es Hugo Duro, que le agarra del cuello a Vinicius. Si él dice que se va, me voy con él, esto no se puede tolerar», añadió.

También analizó el duelo contra los de Baraja «Mal porque ha habido un acto de racismo, hace años el Valencia denunció a un jugador del Cádiz, y hoy aquí pasa eso. En el minuto 20 ha habido sonidos de mono, lo primero es que esto no lo podemos aceptar».