Vinicius amenaza con marcharse: «Iré hasta el final contra los racistas aunque esté lejos de aquí»

Vinicius estalló contra el racismo en España a través de sus redes sociales tras los nuevos insultos racistas recibidos en Mestalla en el partido de Liga Santander ante el Valencia. El brasileño no aguantó más y publicó un largo mensaje donde amenazó con incluso marcharse. También fue contundente y afirmó que el campeonato, que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas.

«No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí», afirmó.