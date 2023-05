Cala ataca al Valencia y a su afición tras la violencia racista contra Vinicius

Juan Cala se ha acordado del incidente sucedido en el Cádiz-Valencia de la temporada 20-21, a raíz de los insultos racistas que ha sufrido Vinicius Junior en Mestalla. El que fuera central del conjunto gaditano fue acusado de proferir algo similar ante Diakhaby, aunque no se encontraron pruebas de ello. Tras el vergonzoso incidente sufrido por el delantero del Real Madrid, ha lanzado un ataque a los jugadores valencianistas y a la afición: «El tiempo pone a cada payaso en su sitio».

En un duro mensaje, el ex jugador del Cádiz ha querido recordar aquel día, en el que fue acusado de insultar al central che, a pesar de que nunca se llegó a demostrar: «Hoy Paulista y el amigo [Diakhaby] no se han ido del campo dolidos, ¿no? Hoy no hay comunicados, ni vídeos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar, ¿no? El tiempo y sólo el tiempo pone a cada payaso en su sitio».

Hoy Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar no?

El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio. — Juan Torres Ruiz (@JuanCala_16) May 21, 2023

Vinicius sufrió en el Valencia-Real Madrid un insulto racista que le llevó a encararse con el aficionado que lo habría dicho. El madridista reconoció al agresor y no dudó en plantarle cara. Sin embargo, por parte del equipo valencianista lo único que sucedió fue que continuaron provocando al brasileño, hasta que acabó expulsado, pese a ser agredido físicamente por Hugo Duro, que le agarró del cuello durante 10 segundos.