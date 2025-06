Tchouaméni es el jefe del Real Madrid

Tchouaméni no ha tardado en convertirse en el jefe del Real Madrid de Xabi Alonso. Si para Carlo Ancelotti era un jugador capital, para el donostiarra no ha tardado en asumir todos los galones y dejar claro al vasco que es un futbolista capital en el centro del campo. Hay quien pensaba que la lentitud, en ocasiones, del francés iba a jugar en su contra para la idea de juego que tiene el nuevo entrenador madridista, pero no ha tardado en quedar claro que va a ser un intocable.

Xabi Alonso ha descubierto un jugador que será intocable en este nuevo Real Madrid. En el Mundial de Clubes, el galo ha jugado todos los minutos, tanto de pivote en el centro del campo como de central. De hecho, en los dos primeros partidos alternó las posiciones, mientras que frente al Salzburgo fue uno de los tres centrales con los que salió de inicio el donostiarra, junto a Huijsen y Rüdiger.

Fuera del campo, también es un jugador con un peso notable. Un futbolista con un carisma y una grandísima personalidad. Lo ha demostrado desde el primer día que llegó al Real Madrid y ahora Xabi Alonso lo ha podido apreciar de primera mano. Un jugador capital que es un seguro para el equipo blanco y que será un intocable para el técnico donostiarra.

Tchouaméni nunca está en el mercado

Tchouaméni también es un jugador intocable para la directiva del Real Madrid. Cuando en alguna ocasión han llamado a las oficinas de Valdebebas preguntando por el francés, la respuesta siempre ha sido la misma: «No negociamos».

El pasado verano, llegaron ofertas importantes al club blanco desde la Premier League. Uno de los que le pretendían era el Liverpool, pero ni siquiera se sentaron a hablar. El Real Madrid no quiso ni escuchar la importante oferta que estaban dispuestos a hacer desde Inglaterra por el jugador francés.

Tchouaméni llegó al Real Madrid hace tres veranos a cambio de 80 millones de euros y el club blanco no está por la labor de desprenderse de un futbolista por el que hicieron una fuerte inversión. En la cúpula madridista siempre han confiado en el francés, incluso cuando la situación era más complicada y se llevaba sonoras broncas de un Santiago Bernabéu que también ha sabido rendirse a su fútbol. Por ello, este verano, aunque también llamen a la puerta, tampoco se escuchará absolutamente ninguna propuesta.