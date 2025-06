Xabi Alonso: «Gonzalo me recuerda en muchos aspectos a Raúl»

Xabi Alonso compareció ante los medios en la sala de prensa del Lincoln Financial Field de Filadelfia tras la victoria del Real Madrid frente al Salzburgo, que certificó el pase a octavos de final como primeros de grupo. El técnico valoró el rendimiento colectivo de su equipo y el esfuerzo mostrado durante los 90 minutos.

«Estoy satisfecho con el trabajo colectivo», afirmó. «Hay una jugada en la segunda parte en la que es espectacular el repliegue del equipo tras un córner, y es importante el sacrificio de todos. Sin eso es imposible hoy en día», destacó.

Pensando ya en el siguiente encuentro, Alonso reconoció la exigencia del cruce contra la Juventus: «Queda mucho Mundial y sabemos que ahora nos toca la Juventus en octavos. La Juve es la Juve. Tengo pleno respeto y hay que prepararse bien para ese partido. O continúas o te vas a casa, así que hay que estar listos».

Pese a la dificultad del rival, el técnico se mostró satisfecho con la evolución del equipo: «Me quedo más contento con el partido de hoy que con la primera parte del encuentro ante el Al Hilal. Aún estamos en fase de comienzo y vamos con cautela. Queda todavía. Estamos comenzando una nueva era y estamos haciendo cambios en medio de una competición exigente. En este tiempo hemos sido claros con respecto a la estrategia, aunque aún hay mucho que mejorar».

Xabi Alonso también habló sobre el uso del sistema con tres centrales, una de las claves del equipo en este inicio de torneo: «En mi cabeza siempre ha estado ser flexible con los sistemas. Los jugadores ya tienen bastante inteligencia para saber lo positivo y lo negativo de este sistema. Nos ha dado estabilidad, madurez y control de juego».

«Te da salida de tres contra dos con Huijsen y Rüdiger abiertos y espacios intermedios con Jude y Arda. Esa flexibilidad me gusta para poder usarla cuando toque», comentó sobre este sistema de juego.

Alonso tuvo palabras de elogio para Vinicius, autor de un gol y una asistencia ante el Salzburgo: «Ha hecho un gran partido. No solo me quedo con el gol y la asistencia, sino también con su trabajo defensivo, saber juntarse, no quedarse descolgado… Eso nos ha permitido jugar muy juntos».

“En ataque tenía más libertad, llegando bien al área y asociándose con Gonzalo, que desgasta a los centrales. Se va con buen feeling. Yo también me voy con ese feeling, pero hay que seguir porque aún queda mucho recorrido”, añadió.

Al ser preguntado por la conexión entre Vinicius y Mbappé, el entrenador madridista se mostró optimista: «Pueden hacerlo: Vinicius desde fuera y Mbappé desde dentro. Pensando por qué se hacen las cosas, las cosas pueden funcionar. Necesitamos la calidad colectiva para que los jugadores tengan un buen soporte y que cada uno se beneficie del sistema colectivo».

Sobre el estado físico de Mbappé, Xabi reconoció que es clave tenerlo pronto disponible: «Lo necesitamos y lo queremos de regreso lo antes posible y en las mejores condiciones. No quiero ser optimista y adelantarme al martes, pero le necesitamos porque es un jugador top, de los mejores del mundo. Esperamos tenerlo de vuelta».

También habló de Gonzalo, autor de un buen partido. «Lo conocía muy bien. He seguido muy de cerca al Castilla y conozco muy bien a sus jugadores. No me está sorprendiendo tanto. Es el típico nueve que me recuerda en muchos aspectos a Raúl: siempre bien colocado y con ética de trabajo. Necesitamos más de él y estamos trabajando para que mejore», dijo, añadiendo que aún no hay decisiones sobre su futuro para la próxima temporada.

Sobre el cambio de Rüdiger, Xabi tranquilizó respecto a su estado físico:

“Tenía calambres. Nada serio. Era su primer partido de inicio. Ha jugado mucho con tres centrales cuando estaba en el Chelsea y este sistema nos da riqueza y calidad colectiva”, comentó.

En cuanto a Endrick, que sigue recuperándose, el técnico explicó: «Está en proceso de recuperación, pero queremos que esté disponible lo antes posible. Pronto vendrá a Estados Unidos a entrenar con el grupo y, por supuesto, cuento con él».