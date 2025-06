La liberación de Álvaro Carreras

Se acabó. Álvaro Carreras no volverá a jugar con el Benfica. Los lusos faltaron a su palabra, trataron de hacer creer que el Real Madrid no había hecho una oferta cuando, incluso, ya habían llegado a un pacto que ellos mismos rompieron, traicionando la promesa hecha al jugador. Pero con la eliminación de los de Lisboa ante el Chelsea, el gallego ya puede sentirse libre, puesto que no se volverá a poner la camiseta de la entidad portuguesa.

Los siguientes pasos de Álvaro Carreras serán regresar al Real Madrid, ya que los blancos siempre han tenido claro que no iban a dejar tirado al lateral izquierdo. La entidad sabe perfectamente que el pulso del Benfica es desmesurado y solo perjudica al jugador, pero, al mismo tiempo, es plenamente consciente de que tiene que estar al lado del ex canterano madridista. Por lo tanto, pase lo que pase en las próximas horas, nadie en Valdebebas se plantea romper la operación y dejarle tirado. La frase sigue siendo clara: «Será jugador del Real Madrid, antes o después».

Por lo tanto, una vez finalice la participación del Real Madrid en el Mundial de Clubes, se cerrará un fichaje que está más que apalabrado con el jugador. Por otro lado, los blancos tienen poco que hablar con el Benfica, al que le pagarán la cláusula de 50 millones de euros para que el gallego regrese a la que fue su casa cuando era canterano y de donde salió para poner rumbo al Manchester United.

Vuelta a casa