La IA no entiende al Real Madrid: le da menos opciones de ganar el Mundial de Clubes que antes del inicio

La Inteligencia Artificial (IA) sigue sin descifrar el gen competitivo del Real Madrid en las grandes citas como este Mundial de Clubes. Según las predicciones de la supercomputadora de Opta, los blancos parten ahora con menos opciones de conquistar el Mundial de Clubes que antes de que comenzara la competición, a pesar de haber superado la fase de grupos como líderes.

En la primera simulación publicada antes del torneo, el Real Madrid figuraba como el quinto favorito al título, con un 9,8% de probabilidades de levantar el trofeo, por detrás de equipos como el Paris Saint-Germain (PSG), Manchester City, Bayern de Múnich e Inter de Milán.

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟓: Opta Supercomputer Predictions 📈

With the knockout stage about to begin, the Opta supercomputer’s Club World Cup predictions break down each team’s chances of success.

Here are its latest projections…

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 27, 2025