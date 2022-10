El Madrid tiene el futuro

Carlo Ancelotti apuntó en la rueda de prensa previa al partido ante el Elche que el Real Madrid tiene asegurado su futuro. Y no se equivoca. El club blanco es el equipo de Europa que ha realizado los fichajes más jóvenes en la última década. Los madridistas se han fortalecido a lo largo de estos años con talento joven que, en la mayoría de las ocasiones, no ha podido salir mejor. Los resultados son inmejorables y, por si fuera poco, de cara a lo que viene el optimismo es máximo.

La política de fichajes del club es clara en los últimos años. Ante la imposibilidad de competir con la financiación infinita de los clubes-Estado y con los equipos de la Premier incrementando temporada a temporada sus ingresos de forma considerable, ha llevado a la directiva a buscar nuevos métodos para reforzarse que no han podido salirle mejor.

Los madridistas son el equipo de las cinco grandes ligas continentales que ficha a los jugadores más jóvenes, con una media de edad de 22,87 años. En los últimos 10 años, de los 43 jugadores que ha fichado el Real Madrid, ocho eran sub-21, otros tantos tenían entre 26 y 29 años y los restantes, 27 futbolistas, tenían entre 22 y 25 años.

Los madridistas son el club que ficha jugadores más jóvenes de todo el continente pese a que no son los que más jugadores sub-21 incorporan, puesto que hay 16 equipos que les superan en ese apartado, según un estudio del Observatorio del Fútbol CIES. Sin embargo, los blancos están por delante de todos ellos gracias a que la política del club pasa por no firmar a jugadores mayores de 30 años. De hecho, desde que Florentino Pérez accedió a la presidencia, sólo se ha fichado a un jugador que no cumplía con esta máxima: Ricardo Carvalho en 2011.

Los blancos aparecen como primeros en el ranking en cuanto a la contratación más joven de las cinco grandes ligas, por delante de equipos que en los últimos años destacan por apostar por el talento juvenil. Sin ir más lejos, equipos como Dortmund, Lille o Real Sociedad aparecen por detrás de los madridistas. En las últimas posiciones figuran Chelsea, Inter, United, Milan o Atlético de Madrid.

Un futuro prometedor

En las últimas temporadas, jugadores como Camavinga, Rodrygo, Vinicius, Valverde o Tchouaméni han llegado al Real Madrid, asegurando el futuro del club de cara a la próxima década, como bien ha señalado Ancelotti. El italiano se refirió a ellos como los que «han enseñado el futuro del Real Madrid» y no le falta razón, puesto que sólo hay que ver el rendimiento y la importancia que tienen hoy por hoy en el equipo.

De cara al futuro, los blancos no piensan cambiar una estrategia que les ha dado tan buen resultado en los últimos años. Con las dudas de saber qué pasará con Mbappé, en el horizonte aparecen nombres como Haaland o, a más corto plazo, Jude Bellingham.