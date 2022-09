Suenan tambores de guerra. Real Madrid, Liverpool, Chelsea, United y City se preparan para la batalla. Un choque por hacerse con uno de los mejores centrocampistas del presente y del futuro: Jude Bellingham. Los grandes clubes de Europa están dispuestos a ir con todo a por él en el próximo mercado de fichajes veraniego… o incluso antes.

En las oficinas de Valdebebas se trabaja a diario con el objetivo de que la plantilla del Real Madrid sea siempre la mejor posible. Una las misiones de la dirección deportiva madridista de cara a 2023 está en la confección del centro del campo dadas las incógnitas que generan la continuidad de Kroos y Ceballos, que finalizan contrato en el próximo mes de junio, y el estado un Luka Modric que aunque parece incombustible tiene ya 37 años en sus botas.

Para mejorar la línea medular, uno de los nombres que se tienen marcados en rojo en las libretas de los dirigentes blancos es de Jude Bellingham. El centrocampista del Borussia Dortmund se ha convertido en el jugador bandera de los alemanes tras la marcha de Haaland al Manchester City este verano. El inglés, de 19 años, llegó a la Bundesliga en 2020 y su crecimiento ha ido en una progresión ascendente que le ha hecho incrementar su valor de mercado hasta los 90 millones de euros después de las últimas actualizaciones.

El pasado mes de abril, Eduardo Inda desveló en El Chiringuito el interés del Real Madrid en este futbolista poderoso en la conducción, con físico para atacar y defender durante 90 minutos y gran facilidad para sumar cifras en goles y asistencias. Se podría decir que Bellingham es un jugador total que completaría un centro del campo idílico con jugadores como Tchouaméni, Camavinga y Valverde como aliados.

La gran relación entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund podría facilitar la operación, dado que los alemanes están obligados a entender que el jugador en un corto periodo de tiempo quiera dar el salto a un club de mayor potencial pese a tener contrato hasta 2025.

Klopp irá con todo

Sin embargo, el Real Madrid va a tener un competidor poderoso por hacerse con los servicios del centrocampista. Jürgen Klopp es un auténtico enamorado del jugador y está dispuesto a ir con todo a por su fichaje. El centro del campo es la posición más débil del equipo de Anfield y el entrenador alemán sabe que debe reforzarse.

De manera pública Klopp ya se declaró admirador de Bellingham, aunque reconoció el gran problema con el que se encontraba para no lanzarse a por él este verano: “No está en el mercado, así que ese es el primer problema con ese jugador. Bueno, ¡Es el único problema con ese jugador!”.

Si la relación es buena entre el Real Madrid y el Dortmund, la de Klopp con el Borussia también lo es, ya que el alemán dirigió a los del Signal Iduna Park desde 2008 a 2015. En el interés del Liverpool también entra el hecho de que el jugador pueda querer volver a Inglaterra tras su salida del Birmingham.

Atentos al Mundial

Hacerse con los servicios de Bellingham no será fácil ni para el Real Madrid ni para el Liverpool, los dos equipos mejor posicionados. Primero porque el Dortmund, sabiendo que tiene una perla en crecimiento, no tiene prisa por vender. Por ello le ha puesto un precio inicial de 150 millones: un aviso a navegantes. Segundo, porque no son los dos únicos clubes dispuestos a pujar por él. El Manchester United, que ya lo intentó en el pasado, el Chelsea y el City también esperan su oportunidad para intentar ficharle.

Pese a que todo apunta al mes de junio como fecha de movimientos por Bellingham, el Mundial de Qatar podría acelerar los acontecimientos. El centrocampista será uno de los referentes de Inglaterra y la situación de los clubes tras la cita (resultados, lesiones…) podría hacer que la guerra se declare antes de tiempo.