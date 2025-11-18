Lunin desmiente que no quiera jugar con Ucrania: «No puedo callarme cuando intentan manchar mi nombre»

Andriy Lunin ha estallado en redes sociales a las acusaciones de que no está comprometido con la selección de Ucrania. El portero no juega desde el pasado mes de junio en un partido amistoso y su escaso protagonismo hizo saltar la duda de su continuidad con su país si no cambiaba su implicación. Un discurso que no gustó nada hasta tal punto que ha decidido pronunciarse públicamente para demostrar lo contrario.

Todo radica en lo ocurrido en septiembre cuando se fue de la concentración después de que persistieran las molestias lumbares sufridas en el calentamiento ante el Mallorca. Dicha dolencia hizo que regresase a España en lugar de forzar para partidos cruciales de la clasificación al Mundial contra Francia y Azerbaiyán. Trubin, guardameta del Benfica, ocupó su lugar y apenas sumaron un punto. A raíz de ello, Lunin no volvió a recibir la llamada de Serhiy Rebrov.

Lunin no se contiene

Cuatro partidos desaparecido que incendió las críticas desde Ucrania de cara a sus aspiraciones de poder ser titular en la Copa del Mundo, siempre y cuando pase la repesca tras quedar segundo en su grupo. Este martes, el madridista no ha podido callarse más: » Ante la información que se ha estado difundiendo últimamente, no solo falsa sino totalmente inventada, sobre mi negativa a representar a la selección nacional ucraniana, no puedo quedarme callado, especialmente cuando intentan manchar mi nombre y poner en duda mi amor y dedicación a la selección nacional», comenzó.

«Antes de compartir cualquier información, queridos periodistas, asegúrense de que sea veraz. ¿Acaso alguno de ustedes ha dicho que me niego a ir a la selección nacional o a ser el entrenador? La respuesta es ‘no’, porque es a priori imposible, incluso pensar en no jugar para la selección ucraniana, y mucho menos decirlo», añadió.

«La selección nacional es el sueño y la meta de todo futbolista, y para mí es un orgullo representar los colores de nuestro país. Ha habido muchos partidos en los que no jugué y fui sustituido, y no hubo ningún problema. Entonces, ¿qué debería haber ahora, cuando todos entendemos perfectamente que se trata de la selección nacional, y que el equipo y el resultado son lo más importante?», indicó.

«Todos quieren jugar y eso es normal, pero el entrenador toma la decisión que considera mejor para el equipo, y nosotros, como jugadores, debemos estar listos para ayudar. Los artículos publicados son mentira. La falta de profesionalismo de los periodistas que hacen este tipo de publicaciones o declaraciones es una falta de respeto hacia mí como profesional y como persona. Utilizar el periodismo y los medios de comunicación para desinformar a los aficionados y resolver conflictos entre nosotros está mal. ¡Paz para todos y gloria a Ucrania!», concluyó.

Ni con Ucrania ni con el Real Madrid

Lunin no está viviendo un año fácil ni con Real Madrid ni con Ucrania. En el club blanco aún no ha disputado ni un minuto (fue expulsado en el Clásico estando desde el banquillo), eclipsado una vez más por un Thibaut Courtois cuyo nivel le imposibilita opción de hacerle competencia. Aunque lo lógico es que Xabi Alonso le deje la Copa del Rey, cada mes que pasa supone estar más lejos de poder tener el rodaje suficiente para ayudar a Ucrania para estar en el Mundial.