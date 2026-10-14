Luis Carbonell (23 años), ex canterano del Real Madrid: «Mi padre lleva 25 años en la cárcel y la gente te juzga por eso»

Luis Carbonell, futbolista que llegó a militar en las categorías inferiores del Real Madrid y que fue jugador del Real Zaragoza, ha compartido algunos de los episodios más difíciles de su infancia. El atacante zaragozano de 23 años, que se hizo viral hace unos meses por su estado de forma, ha hablado abiertamente sobre las consecuencias de crecer sin la presencia de su padre, que lleva 25 años en prisión, y los prejuicios que siempre le han rodeado. Una experiencia personal que ha marcado parte de su vida y sobre la que ha querido sincerarse en una entrevista en el podcast El After, de Post United.

«Cuando yo nací mi padre ya no está. Lleva 25 años en la cárcel y para todo niño criarse sin padre es muy complicado», ha explicado el futbolista. Luis Carbonell reconoce que la ausencia de su progenitor ha sido una circunstancia complicada de asumir, especialmente durante sus primeros años de vida. Sin embargo, también ha querido destacar el papel fundamental que desempeñaron sus familiares para que pudiera crecer rodeado de apoyo y mantener viva su pasión por el fútbol.

El jugador ha agradecido especialmente la implicación de sus abuelos, sus tíos y su hermano mayor, que se convirtieron en sus principales referentes durante la infancia. Ellos fueron quienes lo acompañaron a jugar y quienes le ayudaron a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. «Hicieron ese papel», ha señalado sobre sus familiares, a los que considera una parte esencial de su trayectoria personal y deportiva. Aunque reconoce que la situación nunca ha sido sencilla, asegura que contar con ellos hizo que todo resultara más llevadero.

Luis Carbonell y los prejuicios

El jugador también ha explicado cómo ha aprendido a convivir con todo ello. «Me he pegado toda la vida recorriendo cárceles en España», dice al hablar de las visitas a su padre. Con el paso de los años, asegura que fue comprendiendo mejor su situación y aprendió a aceptar una realidad sobre la que no tenía ningún control. El problema es que muchas personas le juzga por ello: «La gente se cree que porque tu padre esté en la cárcel vas a seguir sus pasos o en tu familia son delincuentes». Luis Carbonell considera injusto que alguien tenga que cargar con una etiqueta especialmente cuando se trata de una situación que no ha elegido.

El aragonés asegura que ha leído y escuchado mensajes sobre su futuro delictivo o daban por hecho que acabaría siguiendo los pasos de su padre y también ha recordado expresiones despectivas relacionadas con su origen. «Son comentarios innecesarios, más contra un chaval de 23 años, soy un crío», cuenta. Mientras tanto, el jugador trata de consolidarse en una nueva etapa deportiva en la UD Barbastro, conjunto de Segunda Federación. Tras superar un periodo marcado por lesiones, problemas físicos y falta de continuidad que llegó a acercarlo a la retirada, ha recuperado protagonismo. Años atrás, Luis Carbonell pasó por la canteradel Real Madrid e incluso debutó con el primer equipo del Zaragoza.