Lucas Vázquez no llega a tiempo contra Osasuna

Lucas Vázquez, que sigue con su proceso de recuperación, seguirá sin poder estar disponible para Carlo Ancelotti de cara al partido de Liga frente a Osasuna este domingo a las 21:00 horas. El jugador gallego, que sufrió una lesión el pasado 11 de septiembre frente al Mallorca había apurado sus opciones para llegar tras el parón de selecciones, estará un partido más en la enfermería del Real Madrid.

Tras el partido contra el Mallorca, el conjunto blanco informó en un parte médico oficial que el ’17’ del equipo sufría «una lesión en el músculo grácil del muslo derecho» y estaría pendiente de evolución. Desde entonces, el jugador de 31 años se perdió el partido de Champions frente al RB Leipzig, así como el derbi frente al Atlético de Madrid, y será contra Osasuna el tercer partido que se pierda por lesión. En los últimos días había trabajado en solitario junto a Karim Benzema, pero el francés si podrá estar disponible este mismo fin de semana.

El lateral y extremo del Real Madrid comenzó la temporada igual que la pasada, siendo una figura importante dentro de las rotaciones de Carlo Ancelotti. Fue titular en el primer partido de Liga contra el Almería, al igual que en la tercera jornada contra el Espanyol y en la cinco frente al Mallorca, día en el que sufrió esta lesión. Carlo Ancelotti seguirá en la misma línea de no querer arriesgar con ninguno de sus jugadores y es por ello que Lucas Vázquez verá el próximo partido desde la grada. No obstante, su presencia en el partido de Champions del próximo miércoles frente al Shaktar Donetsk que se disputará en el Santiago Bernabéu no está descartada.