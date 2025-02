Lucas Vázquez se muerde la lengua: «No hablamos de los árbitros porque me pueden sancionar»

Lucas Vázquez se mordió la lengua al ser preguntado en zona mixta por el polémico penalti que Soto Grado pitó en la primera parte al Atlético en el derbi contra el Real Madrid. El árbitro condicionó el partido de Liga con su decisión y Julián Álvarez marcó el 0-1 habiendo sido beneficiado su equipo claramente. El capitán este sábado del conjunto blanco prefirió no entrar a valorar la actuación arbitral y del VAR con De Burgos Bengoetxea.

«Tampoco podemos hablar mucho de los árbitros porque nos pueden sancionar y no merece la pena», respondió Lucas, que no se quiso pillar los dedos tras un arbitraje lamentable en el Santiago Bernabéu. «Preferimos no hablar», insistió. «En directo no lo ve y le llaman», contestó de nuevo de forma escueta para no meterse en problemas.

«He hablado yo más que él (Soto Grado), hay que respetarlos. Nuestra postura es clara, el club lo ha expresado, la plantilla está de acuerdo con el club y ya está», zanjó. «A cámara lenta todo parece penalti», fue lo que le dijo Lucas a un colegiado que se limitaba a decir: «Es un pisotón», una y otra vez.

Luego, en la televisión oficial del Real Madrid, el gallego pasó a analizar lo puramente deportivo de forma más calmada y con las pulsaciones del encuentro ya más bajas. «Nos sabe a poco. El equipo ha planteado un partido en el que ellos se nos ponen por delante sin haber hecho prácticamente nada. Después de eso el equipo cambia la cara. Después del descanso salimos enchufados, llega el empate y hemos hecho ocasiones para hacer un 2-1 que no ha llegado», analizó.

Lucas Vázquez y el derbi

«Hemos hecho muchas jugadas con paciencia. Buenas llegadas al área. Nos ha faltado fortuna para materializar el 2-1. El lado positivo es que seguimos líderes, que es donde debemos estar», afirmó Lucas Vázquez, que se conforma con seguir al frente de la Liga. También elogió el recibimiento de la afición en los aledaños del Bernabéu antes del partido.

«El recibimiento ha sido espectacular. Lo hemos sentido en el autobús como nos empujaban. La afición es parte de este equipo», dijo. Lucas acabó valorando el próximo partido, también de una importancia capital: «Otro partidazo en Mánchester. Va a ser un partido complicado contra un gran rival al que ya nos hemos enfrentado en los últimos años».