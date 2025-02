Así queda la clasificación de la Liga tras el empate del Real Madrid contra el Atlético

Real Madrid y Atlético firmaron tablas este sábado en un polémico y tenso partido por el penalti que señaló Soto Grado contra el club blanco a instancias del VAR dirigido por De Burgos Bengoetxea por un pisotón involuntario de Tchouaméni a Samu Lino. Tras este resultado, el Real Madrid alcanza los 50 puntos y mantiene su liderato en la clasificación de la Liga, quedándose los rojiblancos con ese punto por debajo.

Kylian Mbappé volvía a poner en pie a un Santiago Bernabéu totalmente indignado por el penalti señalado en la primera mitad a favor del Atlético. El francés marcaba el 1-1 en el minuto 50 para provocar el arreón más serio del Real Madrid en todo el partido hasta el momento. Jude Bellingham, a la siguiente jugada, impactó un balón en el larguero con la cabeza y rozó el segundo que daría la victoria provisional a los de Carlo Ancelotti.

Esos fueron los mejores minutos de un Real Madrid que no conseguía deshacer el desempate. Los killer de ambos equipos fueron los que marcaron los dos goles, primero Julián Álvarez de penalti y luego Mbappé. Un jugadón brillante de Rodrygo Goes le facilitó un pase decisivo para Bellingham, que chutó con poca fuerza y así el Atlético evitó que entrara, pero el francés no perdonó y batió a Jan Oblak en el rechace. Los blancos siguen líderes antes de enfrentarse al Manchester City en la vuelta a la Champions.

Así queda la clasificación de la Liga tras el empate del Real Madrid

Real Madrid – 50 puntos Atlético de Madrid – 49 Barcelona – 45* Athletic Club – 44 Villarreal – 40 Rayo Vallecano – 35 Girona – 31 Osasuna – 30* Mallorca – 30* Betis – 29 Real Sociedad – 28* Celta de Vigo – 28 Sevilla – 28* Getafe – 24 Las Palmas – 23 Leganés -23* Espanyol – 23* Alavés – 21* Espanyol – 20* Valencia – 19* Real Valladolid – 15

*Equipos que tienen un partido menos.

Resultados de la jornada 23 de Liga

Rayo 1-0 Valladolid

Celta 3-2 Betis

Athletic 3-0 Girona

Las Palmas 1-2 Villarreal

Real Madrid 1-1 Atlético

Alavés – Getafe*

Valencia – Leganés*

Real Sociedad – Espanyol*

Sevilla – Barcelona*

Mallorca – Osasuna*

* Partidos aún por disputarse