Un polémico y rigurosísimo penalti de Tchouaméni a Lino, pitado por el VAR, adelantó al Atlético pero el Real Madrid igualó con gol de Mbappé. Imponente segundo tiempo del equipo de Ancelotti, que mereció ganar el derbi, pero se topó con las intervenciones de un Oblak en estado de gracia. Los blancos conservan el liderato, los rojiblancos siguen a un punto y el Barcelona podría colocarse a dos si gana este domingo al Sevilla. La Liga arde y Tebas sigue acariciando un gato amaestrado como Louzán.

La semana del derbi venía más caliente que La isla de las tentaciones. Tras el histórico atraco de Cornellá, el Real Madrid publicó la madre de todos los comunicados y, claro, se lio la mundial. Porque todo el mundo sabe que es mucho más grave un comunicado de denuncia o unos vídeos en Real Madrid Televisión que haber pagado durante 17 años al vicepresidente del Comité de Árbitros. Dónde va a dar, hombre.

El Atlético, que tiene un resorte para ofenderse con el Real Madrid antes que con cualquiera, había puesto a trabajar a su community manager, un muchacho o muchacha con espíritu de humorista, sí, pero con la gracia en el sitio que hizo famosa a Jennifer López. Bueno, la cosa es que la Federación eligió a Soto Grado para el campo y a De Burgos para el VAR, así que nada podría salir mal si se me permite la ironía.

En las alineaciones no hubo sorpresas. Ancelotti no tenía recursos para liarse. Metió a los cuatro fantásticos arriba, a Ceballos al lado de Fede Valverde en el medio y rezó sus oraciones antes de alinear de centrales a Tchouaméni y Asencio. Para los laterales optó por Lucas y Fran García en detrimento del otrora intocable Mendy. Y el once sonaba así: Courtois; Lucas, Tchouaméni, Asencio, Fran García; Valverde, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; y Mbappé.

Simeone optó por Lino y Pablo Barrios y sentó en el banquillo a Koke o Sorloth. Dibujaba un 4-4-2 valiente para dominar el mediocampo y sin complejo alguno. Jugaban: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Giuliano, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann y Julián.

Sale mejor el Atlético

Pasaban unos minutos de las nueve por el merecido homenaje del Bernabéu a Marcelo cuando arrancó el derbi. Minutos de tanteo al inicio con el Atlético mejor plantado que el Real Madrid. Y con las ideas más claras. A los cuatro minutos entre Rodrygo y Lucas regalaron una pelota a Lino para que corriera una contra que, por suerte para los de Ancelotti, terminó mal.

Simeone decidió estrechar el campo al Real Madrid. Replegaba a los de arriba y adelantaba la línea defensiva para que los blancos tuvieran que jugar en una franja de veinte metros plagada de minas. Bellingham se retrasaba para ayudar a Ceballos en una cocción del juego demasiado lenta. Dominaba el Madrid porque así lo quería el Atleti.

Cada vez que los rojiblancos se estiraban un poco hacían sufrir al vecino. Como hizo Lino en un tiro cruzado desde la frontal en el minuto 13 que se marchó desviado por muy poco a la derecha de Courtois. Fue un espejismo de ocasión en un derbi con un espantoso fútbol en el primer cuarto. Lento, aburrido, tostón. A Carletto y al Cholo les valía el empate y esa sensación se extendía narcotizando al público del Bernabéu.

Al filo de la veintena compareció al derbi Vinicius, que se jugó en una acción individual un regalo de Pablo Barrios en la salida del balón. Mbappé, que se la pedía a Vini con los dos brazos abiertos, se quedó con el molde porque el brasileño sigue empeñado en jugar por él, por sus compañeros y por él el primero.

Del tostón… al VAR

Ceballos fue el primer amonestado de un derbi tranquilo por un pisotón a Barrios en una pelota dividida. Soto Grado no quiso esperar más para desenfundar. La amarilla no era injusta pero el blanco fácil siempre es el blanco, claro. El Madrid, sin brillo ni prisa, se fue haciendo con el partido. El Atlético comenzó a recular. Un notable Lenglet achicaba agua en la zaga rojiblanca y mantenía raya a Mbappé.

En el 32, como el derbi estaba insulso, Soto Grado y De Burgos decidieron animarlo. La jugada fue como sigue: un centro al área de Javi Galán, un intento de despeje de Tchouaméni, que se come la pelota, Lino mete su pie para intentar rematar y se le queda debajo del pie del central madridista. El francés pisa más al suelo que al jugador del Atlético, al que apenas le roza. De Burgos, desde el VAR, llamó a su compañero, que se tomó su tiempo y señaló el penalti. A juicio de quien esto escribe, rigurosísimo.

La pena máxima la ejecutó Julián Álvarez con un disparo al centro que puso por delante al Atlético en el derbi. El Bernabéu clamaba (aunque bajito) contra los árbitros porque saben que es una batalla perdida. Mientras tanto su equipo seguía incómodo ante el repliegue para dejar al Real Madrid sin espacios diseñado por Simeone.

Por cierto, el primer tiempo de Vinicius, indolente, desubicado y perdido, era de una indecencia sobrecogedora. Si el entrenador, en lugar de Ancelotti, hubiera sido otro con más personalidad, le habría cambiado al descanso. El brasileño pasaba de la izquierda al centro y a la derecha como si todo le diera igual. Sus compañeros ya ni siquiera le buscan como antes.

Así se nos fue muriendo el derbi camino del descanso. Una falta de Lenglet, que derribo a Rodrygo por detrás y vio la pertinente amarilla, fue el epílogo antes del entreacto. El libre directo lo hizo indirecto el Real Madrid para que Fede Valverde lo estrellara contra la poblada barrera del Atlético. Pues nada. Nos fuimos al descanso con el 0-1 para los de Simeone.

Siempre nos quedará Mbappé

Ancelotti no hizo cambios pero puso a calentar a Modric, Brahim y Camavinga. Replegó el Atlético y atacó sin oren ni concierto el Real Madrid. Menos mal para Carletto que sus individualidades le salvaron el trasero en el 50. Fue una jugada de Rodrygo por la derecha, que se la puso a Bellingham para marcar. El inglés remató mal, rechazó Jiménez pero Mbappé no perdonó con un remate en semifallo. Pues 1-1 y derbi nuevo.

Vino luego un remate de Bellingham al palo en un cabezazo a bocajarro tras un centro de Vinicius. Se salvaba el Atlético de un 2-1 exprés porque el Real Madrid había tocado a rebato. Por fin se encendía (algo) el Bernabéu. Y por fin se encendía Vinicius, que decidió echarse al Real Madrid a sus espaldas. El derbi por fin pintaba en blanco.

Simeone lo vio e hizo tres cambios de golpe: Nahuel Molina, Reinildo y Koke por Galán, Lino y Giuliano Simeone. Seguía mandando el Real Madrid que también contaba con la irrupción de Bellingham al derbi. El inglés asistió a Lucas Vázquez en el 67 y el disparo del canterano lo repelió como pudo Oblak. Eran momentos muy difíciles para un Atlético que estaba en la lona.

En el 70 la tuvo también Rodrygo desde el pico del área tras una jugada colectiva abrochada por una asistencia de Lucas. Apretaba el Madrid. Un minuto después fue Vinicius el que se metió entre dos rivales rojiblancos y otra vez Oblak metió una mano salvadora. Al Atlético le sostenía su portero. Y lo volvió a hacer a una falta lateral de Rodrygo que se envenenó al botarle delantero.

Perdona el Madrid

Simeone metió a Correa por De Paul para intentar amenazar algo en alguna contra. Monopolizaba la pelota el Real Madrid, dueño y señor del segundo tiempo. A los blancos sólo les faltaba la puntería y que Oblak se dejara meter alguna. A Ancelotti no le sonó la alarma de los cambios hasta el 77 para meter a Camavinga y Modric por Ceballos y Lucas Vázquez. Fede Valverde pasaba al lateral derecho. El Cholo metió a Sorloth por Julián Álvarez.

En el 81 Rodrygo también perdonó el 2-1 después de una maravillosa acción individual de Vinicius, que estaba completando un segundo tiempo inversamente proporcional al primero. Siguió el dominio del Real Madrid hasta el final y fue Oblak el que evitó un mano a mano de Mbappé que podría haber dado el triunfo a los blancos sobre la bocina.

En las postrimerías del derbi lo siguió intentando el Madrid y resistió el Atlético. Al final, ambos equipos se repartieron los puntos, VAR mediante, como buenos vecinos. Mereció más el Real Madrid pero entre Oblak y los colegiados evitaron el triunfo blanco. El que saca más tajada del derbi es el Barça… si gana mañana al Sevilla.