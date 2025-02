Mateu Lahoz estalla por el polémico penalti pitado a Tchouaméni sobre Lino: «Esto es cambiar el deporte»

Mateu Lahoz ha explotado la noche de este sábado por el polémico penalti señalado por Soto Grado contra el Real Madrid por un pisotón involuntario de Tchouaméni a Samu Lino. Y es que la controvertida acción significó pena máxima a favor del Atlético de Madrid a los 34 minutos del primer tiempo y adelantarse en el marcador con gol del argentino Julián Álvarez.

El ex árbitro internacional no ha podido ocultar su indignación, al igual que todo el madridismo, por castigar esa acción con penalti el colegiado nacido en Ávila, a instancias del VAR dirigido por De Burgos Bengoetxea: «Es increíble que hayamos llegado a que se arbitre a través de la foto, a través de la instantánea, a través de algo que no está relacionado con la naturaleza del juego», lamentaba Mateu Lahoz.

«Esto es cambiar un deporte que nos ha apasionado durante muchísimos años, y siguen erre que erre», denuncia el ex árbitro valenciano, que segundos antes advertía a sus compañeros de la Cadena Cope de que el VAR no iba a entrar porque el balón no estaba en disputa en el momento del pisotón, pero Mateu se equivocó.

Y es que Soto Grado no señalizó nada en el primer momento de la acción, pero finalmente sí indicó la pena máxima tras revisar la jugada en el monitor del VAR. Tal fue el enfado monumental de Mateu que minutos después, preguntado por cuánto se debía añadir, respondió que visto lo visto, «que hagan lo que quieran».

«No tiene ningún criterio. Que el oyente sepa que el árbitro tiene la última palabra y puede no hacer caso al VAR. Me pasó en un Alavés-Betis porque yo pité un penalti, me dijeron que no, fui a verla, le di las gracias a Medié Jiménez y me mantuve en mi decisión», ponía como ejemplo Mateu de lo que puede hacer un colegiado.