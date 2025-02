El CTA de Medina Cantalejo le declara la guerra al Real Madrid con el arbitraje del derbi

El Comité Técnico Arbitral consiguió lo que quería. El estamento arbitral presidido por Luis Medina Cantalejo respondió a la carta del Real Madrid dirigida a la Federación y al CSD, en la que protestaba por el sistema de arbitraje actual del CTA como más duele: sobre el terreno de juego. El derbi quedó condicionado por una decisión del árbitro de campo, Soto Grado, muy difícil de comprender. Una guerra abierta con difícil solución.

El colegiado no consideró que el pisotón involuntario de Tchouaméni sobre Samu Lino en el área a la media hora de juego fuera merecedor de señalar penalti. Sin embargo, un De Burgos Bengoetxea crecido desde el VAR, viendo la exageración del extremo del Atlético, se comunicó con Soto Grado para decirle que él sí veía necesario que fuera al monitor.

Dicho y hecho, el árbitro se dirigió en la pantalla y tras ver repetida la acción en varias ocasiones y desde varios ángulos renunció a su personalidad y pitó penalti. Julián Álvarez lo marcó y consumó el escándalo en el Santiago Bernabéu. No sólo eso, sino también cumplió el propósito del CTA, declararle la guerra al Real Madrid por la carta con la actitud de sus árbitros sobre el césped, algo que a la larga saben que le afectará a su pelea por la Liga.

Todo esto mientras el Real Madrid sigue sin recibir los audios de las conversaciones de los colegiados que solicitó al CTA sobre la polémica de Cornellá, donde Carlos Romero, jugador del Espanyol, entró de forma temeraria con los tacos al gemelo de Kylian Mbappé y no fue expulsado. Luego, marcó el gol de la victoria perica, condicionando así otro partido más del conjunto blanco.

El CTA perjudica al Real Madrid en el derbi

Fueron pitados antes del inicio del partido por todo el Bernabéu y justificaron el descontento de la parroquia blanca con sus decisiones. Los árbitros decantaron la balanza a favor del Atlético en la primera parte con ese penalti surrealista a favor de los rojiblancos que desembocó en el gol de Julián.

Soto Grado no estaba teniendo una noche ni mucho menos bronca, pero se complicó la vida él solo al entrar a jugadas tan impropias de VAR como la de Tchouaméni y Lino, perjudicando al Real Madrid en el devenir de un derbi que acabó empatado debido a esta acción. El Atlético no supo marcar a los de Carlo Ancelotti de otra manera que no fuera con beneficio arbitral.