Cantalejo le niega al Madrid los audios del VAR que se filtran a un periodista culé: «No es el momento»

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, le ha negado al Real Madrid los audios del VAR del polémico duelo contra el Espanyol del pasado fin de semana, argumentando que «ahora no es el momento». El club blanco los ha pedido de manera formal a través de un escrito enviado a la Federación y al CSD. Unos audios que en otros momentos se han filtrado y han ido a parar a las manos de un periodista culé. Ahora Cantalejo decide negárselos al club blanco.

«Ahora no es el momento. Estamos en una situación complicada», confirmó Luis Medina Cantalejo a la petición del Real Madrid de tener en su poder los audios del VAR de las decisiones más polémicas ocurridas durante el partido ante el Espanyol. Una negativa que choca rotundamente con otras posturas del CTA con otros equipos. Al Girona, por ejemplo, sí se le ofrecieron los audios del VAR cuando David López rajó contra un colegiado por su actitud contra su equipo.

Unos audios del VAR que en diferentes ocasiones se han filtrado al periodista culé Gerard Romero. Ocurrió hace un año y el CTA denunció esa filtración ante la Guardia Civil anunciando que iban a depurar responsabilidades. Y de momento no ha habido consecuencias. Todo lo contrario. Se han seguido filtrando audios como ocurrió tras la expulsión de Flick en campo del Betis esta misma temporada. Una filtración de audios, recordemos, que es ilegal.

Medina Cantalejo le niega los audios al Real Madrid

«Cualquier equipo que solicite con respeto, pueden ir a los vestuarios nuestros y allí nos vemos. Ahora es una situación complicada (sobre la petición del Real Madrid de tener los audios del VAR tras el escándalo de Cornellá). Actualmente estamos viviendo un momento complicado. Es mejor que se pacifique todo un poco y a partir de ahí no tenemos ningún inconveniente en que ningún equipo vaya con respeto a hablar con nosotros. Cualquier equipo que sea respetuoso tiene las puertas abiertas del CTA», valoró el presidente del CTA con Josep Pedrerol en su programa ‘El Cafelito’.

«En este momento las aguas están tan movidas que lo mejor para todos es calmarnos y si en algún momento podemos sentarnos a hablar… Cuando se estudie la situación… Hay que estudiar muchas cosas. Se ha escrito, se ha mandado un documento… con muchas situaciones. Nosotros tenemos que analizarlo y ya está. No es que al Real Madrid no», dijo Medina Cantalejo.

Cantalejo sobre la no roja a Romero

«Son ocho árbitros los que han ido a la nevera tras este fin de semana. Lo que todo el mundo del fútbol ve, un árbitro de campo y uno de VAR no pueden dejar de verlo. No voy a salir del discurso (sobre la no roja a Romero tras la entrada Mbappé). Haz las deducciones que tengas que hacer. Mi opinión es que tenemos que proteger a los jugadores. Yo tengo muy claro lo que ha pasado. Y tú lo has visto. Y lo ha visto todo el mundo. Cuando yo veo algo que es de blanco o negro. Y la decisión obvia es blanco y el árbitro opta por negro. ¿Tú crees que yo entiendo los argumentos por los que ha ocurrido eso? Algunas decisiones, y no me estoy refiriendo a esto, algunas, hay muchos más aciertos que errores, yo no puedo darte un argumento y una explicación», señaló Medina Cantalejo.