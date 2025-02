El Madrid exige renovar todo el CTA: fuera Medina Cantalejo, Clos Gómez y los árbitros del caso Negreira

El Real Madrid ha cargado con dureza contra los arbitrajes en una carta de cuatro folios enviada a la RFEF y al CSD en la que piden la «reestructuración absoluta» de un sistema arbitral que califican de «fraudulento» y de estar «completamente viciado». El club busca que esta limpieza del Comité Técnico de Árbitros que solicitan deje atrás, de una vez por todas, a todo lo relacionado con el caso Negreira. Afectaría a Medina Cantalejo y Clos Gómez, así como a todos los árbitros que han tenido cualquier tipo de relación o implicación en el caso, que no son pocos.

Los árbitros que se han visto implicados en él, ya sea por contratar los cursos del hijo del ex vicepresidente, por reunirse o ser acompañados a los estadios por él son los siguientes: Javier Alberola Rojas, Ricardo de Burgos Bengoetxea, Alejandro Hernández Hernández, Mario Melero López, Juan Martínez Munuera, César Soto Grado, José María Sánchez Martínez, José Luis Munuera Montero y Alejandro Muñiz Ruiz. A ellos habría que sumar árbitros de Segunda y asistentes.

Para el club, lo sucedido en Cornellá-El Prat contra el Espanyol es la gota que colma el vaso de un sistema que han calificado como «completamente viciado» y «fraudulento». Todo comenzó tras conocerse el mayor escándalo de la historia del deporte mundial, con el pago del Barcelona al vicepresidente de los árbitros de más de ocho millones de euros durante 18 años. Pese a ello, la RFEF no realizó ningún cambio en el organismo arbitral.

Dos años después, el Real Madrid ha terminado por explotar, tras el terrorífico arbitraje de Muñiz Ruiz y de Iglesias Villanueva, que estaba en el VAR, en el partido contra el Espanyol. La entidad incide en la «erosión de la credibilidad del sistema» y solicita que, por fin, haya una «depuración efectiva de responsabilidades» dentro del organismo arbitral, que no se dio entonces.

Eliminar todo lo relacionado con Negreira

Por tanto, reclaman una «reforma estructural» que debería implicar las destituciones de Luis Medina Cantalejo como presidente y de Carlos Clos Gómez como responsable del VAR. El primero de ellos era ya el encargado de los árbitros de la extinta Segunda B durante los últimos años de Negreira en el CTA, mientras que el segundo se retiró en 2017, siendo durante esa etapa uno de los más polémicos contra el Real Madrid, mientras que el Barcelona nunca perdió con él.

Pero la «reestructuración absoluta» no afectaría sólo a las altas esferas del CTA. El Real Madrid pide que se elimine todo lo que tenga que ver con el caso Negreira. Esto incluye a todos los árbitros que, de alguna forma, se han visto relacionados con el caso. Ya sea porque hayan sido acompañados por su hijo, Javier Enríquez, a los estadios, porque hayan pagado sus cursos de coaching o porque se hayan reunido antes de partidos con él o con el propio Enríquez Negreira.

Esa es la purga que exige el Real Madrid. Una reforma total del sistema arbitral en la que todos aquellos que tuvieron algún tipo de relación con el caso vayan fuera del CTA. El club considera que es imposible que se recupere la credibilidad del estamento con algún miembro marcado por el caso. Aunque no es una tarea fácil, puesto que no son pocos los árbitros que tuvieron relación, sobre todo, con el hijo del ex vicepresidente.

Nueve árbitros salpicados

Como reveló OKDIARIO en su momento, fueron muchos los árbitros de renombre que se vieron salpicados por este caso. Alberola Rojas, Hernández Hernández, Martínez Munuera pagaron por los famosos cursos del hijo. Otros como Gil Manzano, Soto Grado o Melero López se reunieron con él en los hoteles antes de los partidos, mientras que a De Burgos Bengoetxea, Munuera Montero, Sánchez Martínez y Muñiz Ruiz les acompañó a los estadios.

Precisamente, la mayoría de ellos han sido objeto de polémicas en los partidos del Real Madrid. El último ha sido Muñiz Ruiz, que en su momento le reconoció al CTA que le había acompañado Javier Enríquez al estadio. Alberola Rojas, que pitará el Leganés-Real Madrid de Copa del Rey, pagó los cursos y se reunió en varias ocasiones con él. También están salpicados los que apuntan a ser los árbitros del derbi contra el Atlético: Soto Grado y De Burgos Bengoetxea.