Mbappé sí condiciona el derbi: el francés hace el gol del empate en el Bernabéu

Kylian Mbappé es el factor que condiciona el fútbol ofensivo de cualquier equipo y, por suerte, es el Real Madrid el que tiene la suerte de tenerlo en sus filas. El francés marcó el primer gol de los blancos en el derbi madrileño de Liga contra el Atlético en una jugada que primero remato Jude Bellingham y tras el despeje de los rojiblancos el ‘9’ tiró mordida y la mandó a la red.

Mbappé volvía a poner en pie a un Santiago Bernabéu totalmente indignado por el penalti señalado en la primera mitad a favor del Atlético. Kylian marcaba el 1-1 en el minuto 50 para provocar el arreón más serio del Real Madrid en todo el partido hasta el momento. Bellingham, a la siguiente jugada, impactó un balón en el larguero con la cabeza y rozó el segundo que daría la victoria provisional a los de Carlo Ancelotti.

Esos fueron los mejores minutos de un Real Madrid que no conseguía deshacer el desempate. Los killer de ambos equipos fueron los que marcaron los dos goles, primero Julián Álvarez de penalti y luego Mbappé. Un jugadón brillante de Rodrygo Goes le facilitó un pase decisivo para Bellingham, que chutó con poca fuerza y así el Atlético evitó que entrara, pero el francés no perdonó y batió a Jan Oblak en el rechace.